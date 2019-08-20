06:01 (мск), источник: РИА Новости
Киев спрогнозировал сложную зиму из-за споров с Россией
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.
«Мы имеем ситуацию, когда у нас достаточно низкое накопление угля на складах, и у нас была, скажем так, сложная и острая дискуссия с компаниями тепловой генерации, в частности, с крупными компаниями », — отметил Герус, комментируя подготовку Киева к зимнему периоду.
«Такие истории на Украине уже происходили, и мы хотели бы, чтобы это никогда не повторялось, и компании держали достаточные запасы угля на складах, особенно накануне трудной зимы, когда у нас есть определенные споры с “Газпромом” по транзиту газа», — заявил представитель Зеленского.
Неопределенность в вопросе транзита голубого топлива может повлиять на ситуацию с газовым рынком в стране, предупредил Герус.
С тех пор он закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе, в основном в Словакии, Венгрии и Польше.
Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года. Пока определенности относительно их будущего нет. Вопрос о новом соглашении обсуждается на трехсторонних встречах России, Украины и Еврокомиссии, последняя состоялась в Брюсселе в январе.
Министр энергетики России Александр Новак в июне после переговоров с
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