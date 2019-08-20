Трамп пошутил про строительство Trump Tower в Гренландии

I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2019.
Таким образом он отреагировал на сообщения о заинтересованности США в покупке острова. Ранее Трамп заявлял, что приобретение автономной территории Дании «стратегически интересно, но не приоритетно», а его советник заявлял о богатом минералами природном потенциале Гренландии.
Власти Дании назвали идею Трампа «абсурдом» и заявили, что остров не продается.
У Трампа в сентябре запланирован рабочий визит в Данию. Он не исключал, что затронет вопрос о покупке Гренландии.
В начале ХХ столетия приобретением острова интересовался президент США Гарри Трумэн. За остров предлагали $100 миллионов, но Дания отказалась.
Трамп подтвердил желание купить Гренландию.