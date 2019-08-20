Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Tesla сгорела: насколько безопасны элитные электрокары Столкнулся, взорвался и выгорел полностью: от автомобиля Tesla, который врезался в грузовик, не осталось ничего
Фоторепортажи
14Верный друг: как отмечали День фронтовой собаки
8Метеорный поток Персеиды
10:09 (мск), источник: Esquire

Трамп пошутил про строительство Trump Tower в Гренландии

Президент США Дональд Трамп в шутку опубликовал в своем твиттере коллаж с изображением небоскреба Trump Tower на фоне одноэтажных домов Гренландии и добавил подпись: «Я обещаю не делать этого, Гренландия!».
Источник: CC0/Barni1
Новость
Эксперт оценил стоимость Гренландии

I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2019.

Таким образом он отреагировал на сообщения о заинтересованности США в покупке острова. Ранее Трамп заявлял, что приобретение автономной территории Дании «стратегически интересно, но не приоритетно», а его советник заявлял о богатом минералами природном потенциале Гренландии.

Власти Дании назвали идею Трампа «абсурдом» и заявили, что остров не продается.

У Трампа в сентябре запланирован рабочий визит в Данию. Он не исключал, что затронет вопрос о покупке Гренландии.

В начале ХХ столетия приобретением острова интересовался президент США Гарри Трумэн. За остров предлагали $100 миллионов, но Дания отказалась.

ЧИТАТЕ ТАКЖЕ:

Трамп подтвердил желание купить Гренландию.

Читайте также
 Правила жизни Роберта Де Ниро
Правила жизни Виктора Цоя
4 станции не передают данные после взрыва под Северодвинском
Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай
Эксперты ВШЭ дали России год-полтора до нового кризиса
Возмещение 1 млрд рублей НДС за газ сочли хищением
Мужчина забыл о жене после падения на свадьбе
Матч «Спартак» — ЦСКА был прерван во втором тайме из-за фанатов
Назарбаев опубликовал клип на песню собственного сочинения
Здоровье
Питание, которое продлевает жизнь Может ли наука остановить старение? Перейдет ли человечество на синтетическую еду? Об этом Коммерсантъ-Огонек поговорил с профессором Алексеем Москалевым.
WOWSale
До 100 рублей: 15 крутых и нужных товаров на AliExpress Вот это цены!
Авто
Большой Suzuki Jimny: неужели это возможно? Несколько дней назад Suzuki начала продажу в России нового поколения легендарного Jimny
Кино
Ходченкова, Акиньшина, Шпица: звезды на кинофестивале «Короче» На Балтийском берегу выбрали лучшие короткометражные картины
Недвижимость
Рассказ россиянина о жизни в Финляндии
Названы способы заработать на единственном жилье
25 фотоаргументов, что Канада самое смешное место в мире
Эксперты рассказали, как изменятся цены на недвижимость осенью
Дети
Лиза Боярская показала редкое фото подросших сыновей Мальчики позируют на фоне живописного пейзажа (фото)
Леди
В моду вошел стиль бабл-гам: что это такое Рассказываем про тренд, который завоевал Голливуд и уже подобрался к России.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь