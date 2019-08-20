В Кремле прокомментировали испытание США запрещенной ДРСМД ракеты

«Что касается испытания в неядерном исполнении ракеты средней дальности американцами. Собственно, эта новость подоспела вчера в момент общения двух президентов, (Владимира) Путина и (Эммануэля) Макрона, и как раз Путин отметил, что подобные испытания, они лишний раз показывают, что американцы с самого начала вели дело к подрыву ДРСМД, что американцы с самого начала это готовили», — сказал Песков журналистам.
Он также отметил, что за несколько недель и за несколько месяцев подобное испытание подготовить невозможно.
Это лишний раз свидетельствует о том, что не Россия, а именно США своими действиями привели к слому ДРСМД.
Дмитрий Песковпресс-секретарь президента РФ
Пентагон 19 августа объявил о проведении испытания крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена ДРСМД. Договор перестал действовать 2 августа, он запрещал ракеты дальностью от 500 до 5500 километров. Испытание ракеты прошло 18 августа.