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14:45 (мск), источник: РИА Новости

В Кремле прокомментировали испытание США запрещенной ДРСМД ракеты

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В Кремле считают пуск США ракеты, ранее запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, доказательством того, что американцы изначально вели дело к подрыву ДРСМД, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Источник: U.S. Department of Defense

«Что касается испытания в неядерном исполнении ракеты средней дальности американцами. Собственно, эта новость подоспела вчера в момент общения двух президентов, (Владимира) Путина и (Эммануэля) Макрона, и как раз Путин отметил, что подобные испытания, они лишний раз показывают, что американцы с самого начала вели дело к подрыву ДРСМД, что американцы с самого начала это готовили», — сказал Песков журналистам.

Он также отметил, что за несколько недель и за несколько месяцев подобное испытание подготовить невозможно.

Это лишний раз свидетельствует о том, что не Россия, а именно США своими действиями привели к слому ДРСМД.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

Пентагон 19 августа объявил о проведении испытания крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена ДРСМД. Договор перестал действовать 2 августа, он запрещал ракеты дальностью от 500 до 5500 километров. Испытание ракеты прошло 18 августа.

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