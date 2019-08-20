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18:38 (мск), источник: Интерфакс

Лавров заявил, что российские военные находятся «на земле» в сирийском Идлибе

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU — Российские военные находятся в Идлибе, в Москве следят за ситуацией в этом районе Сирии, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

Источник: AP 2019

«Естественно, мы не просто следим за ситуацией, наши военные находятся «на земле», — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что любые вылазки террористов из Идлибской зоны деэскалации будут жестко пресекаться.

Мы четко дали понять, что если они будут осуществлять вылазки из этой зоны против сирийской армии, против гражданского населения, против нашей авиационной базы в Хмеймиме, то эти вылазки будут жестко подавляться.
Сергей Лавров
глава МИД РФ

Он отметил, что «во всех случаях турецкие наши коллеги предупреждались о том, что мы будем отвечать», и «эта практика не может прекратиться, потому что соглашение по Идлибу не предусматривает распространения режима прекращения огня на террористов».

Глава МИД РФ во вторник констатировал, что создание турецких военных наблюдательных пунктов в Идлибе не стало препятствием для деятельности террористов на этой территории. «Ситуация, которая разворачивается сейчас (в Идлибе), связана с тем, что экстремисты не прекращают попыток оттуда поражать цели на остальной части территории Сирии», — сказал глава МИД РФ.

По его словам, российские военные «находятся в повседневном контакте (с турецкой стороной), нынешняя ситуация конкретно обсуждается между ними в эти дни».

Накануне президент РФ Владимир Путин перед началом переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил журналистам, что 90% Идлибской зоны деэскалации в Сирии контролируется террористами и российские военные фиксируют переброску боевиков оттуда в другие регионы мира.

Атака на турецкий конвой

В понедельник сирийские СМИ сообщили, что перевозящая оружие автоколонна из Турции пересекла сирийскую границу и двинулась в сторону города Хан-Шейхун, чтобы оказать помощь террористической организации «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в РФ). МИД Сирии счел такие действия Турции «вопиющим вмешательством». Позднее по автоколонне был нанесен авиаудар.

По данным близких к сирийской оппозиции очевидцев, авиация наносила удары, чтобы перекрыть автоколонне путь вглубь провинции Идлиб. Оппозиционеры полагают, что в этих операциях были задействованы как сирийские, так и российские боевые самолеты.
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По версии турецкой стороны, в результате удара по автоколонне погибли трое сирийцев, еще 12 получили ранения. О том, есть ли потери в рядах турецкой армии, не сообщается. При этом конвой турецкой техники следовал в направлении «наблюдательного пункта номер 9» ВС Турции в Идлибе. В Минобороны Турции осудили авиаудар по автоколонне и назвали его противоречащим договоренностям Анкары и Москвы по Сирии. Кроме этого, в министерстве заявили, что ожидают от России принятия мер по предотвращению в будущем ударов по турецким военным на территории Сирии.

Ранее во вторник агентство «Анадолу» сообщило со ссылкой на турецкий МИД, что Турция не намерена менять местоположение наблюдательного пункта близ охваченного боями города Хан-Шейхун. «Сирийскому режиму не следует играть с огнем, у нас есть возможность сделать все необходимое, чтобы обеспечить безопасность наших военных», — заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, чьи слова приводит газета «Дейли Сабах».

В Хан-Шейхуне в настоящее время происходят бои между боевиками и правительственными войсками. По данным СМИ, правительственные войска Сирии по состоянию на утро вторника отбили у боевиков 60% территории Хан-Шейхуна.

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