США испытали новую ракету. Чем это может грозить миру?
Два дня назад США впервые после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) испытали крылатую ракету дальностью более 500 км. Это может дать начало новой гонке вооружений, но, скорее, не с Россией, а с Китаем, говорят опрошенные Би-би-си эксперты.
Источник:AFP 2019
Запуск ракеты наземного базирования дальностью полета более 500 километров состоялся 18 августа с острова Сан-Николас в Калифорнии. Во время полета ракета успешно поразила цель, сообщили в Пентагоне.
Боевые ракеты дальностью от 500 до 5500 километров были запрещены договором, который Михаил Горбачев и Рональд Рейган подписали в 1987 году.
Во время загрузки произошла ошибка.
1 февраля этого года президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон начинает процесс выхода из договора. В начале марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения договора Москвой. 2 августа договор официально прекратил свое действие.
«Обращает на себя внимание, что испытание усовершенствованной ракеты типа “Томагавк” произошло буквально через 16 дней после выхода США из ДРСМД и прекращения действия этого договора, — заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков. — Наверное, не может быть более ясного и явного подтверждения того, что разработка соответствующих систем велась в США давно и подготовка к выходу из договора включала в том числе соответствующие научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», — сказал он агентству ТАСС.
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев также заявил, что прошедшие испытания — «ещё одно подтверждение прямого нарушения Договора американской стороной в период его действия».
«За время со 2 по 19 августа было невозможно провести исследовательские разработки, которые не ведут к производству и испытаниям», — утверждает сенатор (цитата по РИА Новости).
Максим Старчак, научный сотрудник Центра международной и оборонной политики Университета Куинс:
«Технически быстрое испытание США крылатой ракеты дальностью свыше 500 км вряд ли должно удивлять. Слова замминистра Рябкова о том, что испытания свидетельствуют о том, что Вашингтон давно вел подобные разработки, чрезмерны.
Разумеется, работы начались до объявления о выходе из ДРСМД, но, очевидно, они начались в период президентства Трампа.
При уменьшении полезной нагрузки и конструктивных возможностях «Томагавка» увеличить дальность до отметки в чуть более 500 км можно относительно легко и быстро. Подобные возможности были ясны задолго до испытаний. Что и продемонстрировали США. Примерно то же самое, вероятно, сделала и Россия, создав ракету 9М729.
Очевидно, это продолжение политики Трампа — не дать, в частности, Китаю преимущество в ракетах средней дальности. Оказать давление на него и на Россию. Однако ракеты средней дальности — это основа ядерных сил Китая и отказываться просто так от них у него нет никаких причин.
Также ясно, что ракеты в каком-то количестве будут создаваться (насколько масштабная будет программа, будет зависеть от Конгресса) и где-то размещаться. Пока можно предположить азиатских союзников США — Японию и Республику Корею. Разумеется, размещение ракет США — где бы это ни произошло — будет негативно воспринято потенциальными адресатами.
Российский ракетный комплекс 9M729 — по данным США, его характеристики выходят за рамки ДРСМД. Так это или нет — с прекращением действия Договора уже не важно | Источник:Reuters
Россия, очевидно, вынуждена будет ответить. Будет ли это симметрично, то есть сможет ли Россия разместить свои ракеты на Кубе или Венесуэле, сейчас сказать сложно, но есть и вариант ответа через размещение российских РСМД в Европе или в азиатской части страны. У России для этого есть упомянутая ракета 9М729.
Судя по заявлению главы минобороны Сергея Шойгу о скором создании наземной версии ракетного комплекса «Калибр», 9М729 официально выйдет из тени. Создать такие ракеты на базе уже существующих — дело года-двух. Зависит от количества и возможности интеграции с носителем.
Если размещение новых РСМД состоится, ни о какой безопасности в мире речи уже быть не может, но, возможно, именно такое развитие событий поспособствует выработке соглашений в сфере контроля над вооружениями.
Александр Ермаков, эксперт Российского совета по международным делам, военный обозреватель:
Испытали в воскресенье на полигоне ВМС США собственно совершенно обычный «Томагавк», просто так как было необходимо выполнить «партийное задание», заключавшееся в демонстрации общественности того, что США начинают ударными темпами ликвидировать missile gap (отставание по ракетам. — Би-би-си), образовавшееся с Россией или Китаем, за короткий срок и с минимальным финансированием. Они поставили половину стандартной пусковой ячейки морского комплекса на полуприцеп, что должно было символизировать, вероятно, мобильный ракетный комплекс.
В то время как очевидно, что ездить с этим даже по ровной дороге как-то страшновато.
Однако это не значит, разумеется, что в США занимаются только показухой — идет разработка как настоящего мобильного комплекса с крылатой ракетой, так и разработка в рамках программы LRHW баллистической ракеты средней дальности (первый пуск ожидается в 2022 году).
Создание этих комплексов и зеркальные разработки в России, конечно, приведут к гонке вооружений в ракетной области, в этот раз это будет еще тесно переплетено с тематикой гиперзвука (т.е. к параллельному бурному развитию еще авиационных и морских ракет). Однако масштабы этой гонки и то, в какой мере она вызовет политические обострения, предсказать пока трудно. Не решен вопрос с размещением ракет в Европе, а для России это наиболее болезненно.
С другой стороны, с размещением ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе вопросов нет, основной целью США, неоднократно открыто озвучиваемой (в частности тем же всенародно любимым Болтоном), было приобретение средств для более эффективного противостояния с Китаем. Так что можно сказать, что это один из витков нарастающего противостояния с Пекином.