17:57 (мск), источник: РИА Новости
Премьер Италии объявил об отставке
РИМ, 20 авг — РИА Новости, Александр Логунов.
Я выслушаю крайне внимательно все сегодняшние выступления, но я намерен завершить этот политический переход, заявив, что после заседания направлюсь к президенту республики и вручу ему прошение об отставке.
Выступление премьера транслировали итальянские телеканалы.
Правящая коалиция, сформированная «Движением 5 звезд» и партией «Лига», перестала существовать 8 августа. Тогда
Поводом для заявления Сальвини стало голосование в Сенате по вопросу строительства скоростной железнодорожной магистрали между Турином и Лионом. Депутаты от «Лиги» проголосовали за крупнейший инфраструктурный проект вместе с представителями оппозиции и отклонили отрицательную резолюцию.
Конте возложил ответственность за создавшийся политический кризис на Сальвини и потребовал, чтобы тот объяснил итальянцам причины прекращения работы правительства.
Согласно конституции Италии, право распустить парламент и назначить новые выборы принадлежит президенту республики Серджо Маттарелле.