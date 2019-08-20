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17:57 (мск), источник: РИА Новости

Премьер Италии объявил об отставке

РИМ, 20 авг — РИА Новости, Александр Логунов. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, выступая в сенате, заявил, что подаст президенту республики прошение об отставке.

Источник: РИА Новости
Я выслушаю крайне внимательно все сегодняшние выступления, но я намерен завершить этот политический переход, заявив, что после заседания направлюсь к президенту республики и вручу ему прошение об отставке.
Джузеппе Конте

Выступление премьера транслировали итальянские телеканалы.

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Правящая коалиция, сформированная «Движением 5 звезд» и партией «Лига», перестала существовать 8 августа. Тогда вице-премьер и лидер «Лиги» Маттео Сальвини уведомил Конте о серьезных разногласиях с союзниками и потребовал скорейшего проведения досрочных выборов.

Поводом для заявления Сальвини стало голосование в Сенате по вопросу строительства скоростной железнодорожной магистрали между Турином и Лионом. Депутаты от «Лиги» проголосовали за крупнейший инфраструктурный проект вместе с представителями оппозиции и отклонили отрицательную резолюцию.

Конте возложил ответственность за создавшийся политический кризис на Сальвини и потребовал, чтобы тот объяснил итальянцам причины прекращения работы правительства.

Согласно конституции Италии, право распустить парламент и назначить новые выборы принадлежит президенту республики Серджо Маттарелле.

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