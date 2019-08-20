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18:52 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Приостановка ДРСМД привела к ракетным испытаниям

Что известно о новом вооружении США и угрожает ли оно России.

Источник: US DoD

Российский МИД обвинил США в нагнетании военной напряженности — поводом стало испытание Пентагоном крылатой ракеты дальностью 500 км. Америка провела пуск через несколько недель после приостановки ДРСМД — договора, который запрещал как раз такое вооружение.

Замглавы МИДа Сергей Рябков заявил, что Россия на провокации не поддается. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, добавил, что эти испытания являются доказательством того, что разработка ракеты велась в США задолго до выхода из договора.

Эта новость подоспела в момент общения двух президентов — Путина и Макрона. Как раз Путин отметил, что подобные испытания лишний раз показывают, что американцы с самого начала вели дело к подрыву ДРСМД, с самого начала это готовили. Потому что за несколько недель и за несколько месяцев подобные испытания подготовить просто невозможно. Это лишний раз свидетельствует о том, что не Россия, а именно США своими действиями привели к слому ДРСМД.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента

В Совете федерации также жестко отреагировали на действия США. Как заявил «Ъ FM» член комитета по обороне и безопасности Франц Клинцевич, Вашингтон пытается втянуть Россию в новую гонку вооружений: «Нас вольно или невольно, а я думаю все-таки специально, американцы втягивают в некую гонку вооружений. Когда она происходила в советский период, то шло напряжение сил и средств, это сказывалось на экономике, значительно проседала социальная сфера. Сегодня такого не будет, об этом сказали все первые лица нашей страны. Мы свою безопасность обеспечиваем не количественными, а качественными параметрами, не напрягая и не разрушая все экономические планы, связанные с развитием страны и народного хозяйства».

Мы не втянемся в гонку вооружений, но мы безопасность своей страны обеспечим.
Франц Клинцевич

По данным американского Министерства обороны, ракета была запущена с острова Сан-Николас в Тихом океане около побережья Калифорнии. В Пентагоне отметили, что она стартовала с наземной мобильной пусковой установки и, пролетев более 500 км, точно поразила цель.

Во время загрузки произошла ошибка.
Угрожает ли такое вооружение России?

Научный сотрудник центра международной безопасности ИМЭМО РАН Константин Богданов, считает, что при размещении в Польше или Прибалтике эти ракеты смогут долетать до Урала: «Это дозвуковая ракета, которая делает приблизительно 900 км/ч маршевой скоростью. То есть можно считать, что свою дальность она проходит где-то за два часа. Ее дальность в неядерном варианте может составить порядка 1,5−1,6 тыс. км. Если она оснащается ядерной боеголовкой, то эта дальность может быть и больше — до 2,5 тыс. км, если ориентироваться на известные нам версии ракеты Tomahawk».

При размещении в Восточной Европе они могут вполне добивать уже до Уральского региона.

«Между тем, из Западной Германии эти ракеты теоретически долетали до Москвы и Ленинграда еще в восьмидесятые годы. Это наиболее дешевый и наименее опасный вариант развития событий, потому что крылатые ракеты и в то время признавались, несмотря на их малозаметность, сравнительно малоопасным видом вооружения в сравнении с баллистическими ракетами с низким подлетным временем».

Вместе с тем, в будущем году истекает срок еще одного договора между Россией и США — о сокращении стратегических ядерных вооружений (СНВ-3). Если он не будет продлен, то в мире не останется ни одного соглашения, которое ограничивает число ракет у какой-либо страны.
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Что это означает для глобальной безопасности?
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Количество ракет не играет существенной роли, но отсутствие договоренностей в этой сфере ведет к общему снижению стабильности, отмечает программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев: «Возрастает неопределенность, напряженность, риски непреднамеренных каких-то действий, которые могут привести, в том числе к ядерному конфликту. Сценарий этот крайне маловероятен, но он все же возможен. Подобные испытания в США, конечно, делают эту перспективу более вероятной, что для всех плохо».

«Сейчас очень быстро меняется технологическая среда, само понятие стратегической стабильности. Слишком много новых вводных, новых независимых, так сказать, переменных. Это и высокоточное оружие, и гиперзвук, и самые разные вещи. Все это нужно будет учитывать. Сейчас непонятно, как именно это делать. Я думаю, просто-напросто ни Россия, ни США сейчас к такому не готовы».

Большинство опрошенных «Ъ FM» военных экспертов склоняются к мнению, что новое вооружение, испытанное НАТО, будет размещаться преимущественно в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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Кирилл Абакумов

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