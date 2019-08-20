18:52 (мск), источник: Коммерсантъ-FM
Приостановка ДРСМД привела к ракетным испытаниям
Что известно о новом вооружении США и угрожает ли оно России.
Российский МИД обвинил США в нагнетании военной напряженности — поводом стало испытание Пентагоном крылатой ракеты дальностью 500 км. Америка провела пуск через несколько недель после приостановки ДРСМД — договора, который запрещал как раз такое вооружение.
Замглавы МИДа Сергей Рябков заявил, что Россия на провокации не поддается.
Эта новость подоспела в момент общения двух президентов — Путина и Макрона. Как раз Путин отметил, что подобные испытания лишний раз показывают, что американцы с самого начала вели дело к подрыву ДРСМД, с самого начала это готовили. Потому что за несколько недель и за несколько месяцев подобные испытания подготовить просто невозможно. Это лишний раз свидетельствует о том, что не Россия, а именно США своими действиями привели к слому ДРСМД.
В Совете федерации также жестко отреагировали на действия США. Как заявил «Ъ FM» член комитета по обороне и безопасности Франц Клинцевич, Вашингтон пытается втянуть Россию в новую гонку вооружений: «Нас вольно или невольно, а я думаю
Мы не втянемся в гонку вооружений, но мы безопасность своей страны обеспечим.
По данным американского Министерства обороны, ракета была запущена с острова
Научный сотрудник центра международной безопасности ИМЭМО РАН Константин Богданов, считает, что при размещении в Польше или Прибалтике эти ракеты смогут долетать до Урала: «Это дозвуковая ракета, которая делает приблизительно 900 км/ч маршевой скоростью. То есть можно считать, что свою дальность она проходит
При размещении в Восточной Европе они могут вполне добивать уже до Уральского региона.
«Между тем, из Западной Германии эти ракеты теоретически долетали до Москвы и Ленинграда еще в восьмидесятые годы. Это наиболее дешевый и наименее опасный вариант развития событий, потому что крылатые ракеты и в то время признавались, несмотря на их малозаметность, сравнительно малоопасным видом вооружения в сравнении с баллистическими ракетами с низким подлетным временем».
Количество ракет не играет существенной роли, но отсутствие договоренностей в этой сфере ведет к общему снижению стабильности, отмечает программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев: «Возрастает неопределенность, напряженность, риски непреднамеренных
«Сейчас очень быстро меняется технологическая среда, само понятие стратегической стабильности. Слишком много новых вводных, новых независимых, так сказать, переменных. Это и высокоточное оружие, и гиперзвук, и самые разные вещи. Все это нужно будет учитывать. Сейчас непонятно, как именно это делать. Я думаю,
Кирилл Абакумов