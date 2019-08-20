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22:55 (мск), источник: РИА Новости

Трамп поддержал возвращение России в G8

ВАШИНГТОН, 20 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет возражать против возврата России в группу семи ведущих стран мира и возобновления работы этой группы в формате G8.

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«Я думаю, что гораздо более уместно иметь Россию (в составе группы. — Прим. ред.)», — сказал американский лидер. Он добавил, что поддержал бы соответствующее предложение.

При этом Трамп высказал мнение, что Россия была исключена из G8 при президенте США Бараке Обаме, так как Владимир Путин «перехитрил его».

Ранее российский лидер на встрече с президентом Франции назвал полезными любые контакты со странами «Большой семерки» и не исключил возобновления формата G8.

На уточняющий вопрос журналистов о том, планируется ли в ходе переговоров лидеров двух стран обсуждать гипотетическое превращение G7 в G8, Путин сказал, что Россия не ставит себе это как «как самоцель».

Россию перестали приглашать на встречи семи ведущих стран мира после событий в Крыму и на Украине в 2014 году.

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