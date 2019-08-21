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03:19 (мск), источник: Известия

Королевская семья Дании задумалась о продаже Гренландии

Королевская семья Дании положительно оценила идею президента США Дональда Трампа о продаже Гренландии. Об этом 19 августа сообщило издание Newsweek.

Источник: Reuters

При этом принцесса Дании Антония Шаумбург-Липпе заявила, что остров может оказаться в распоряжении Штатов, только если этого захотят местные жители.

«Народ Гренландии должен и может решать свою собственную судьбу», — заявила она.

Помимо этого, она не стала отвергать предложение американского лидера, а наоборот назвала такой жест комплиментом, потому что только «желанные земли получают такие предложения».

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«Я люблю Гренландию и хочу, чтобы ее народ был счастлив. Нужно поддерживать тот вариант, который они сочтут лучшим для себя», — отметил принц Марио Макс Шаумбург-Липпе.

Отмечается, что стоимость Гренландии в США оценили в $10 трлн.

16 августа издание The Wall Street Journal сообщило, что Трамп задумался о покупке принадлежащей Дании Гренландии, чтобы усилить позиции США в Арктике. Кроме того, остров богат природными ископаемыми. Позже американский лидер подтвердил информацию, но в это же время заявил, что покупка острова не является вопросом «номером один» в повестке дня.

МИД Гренландии в свою очередь отметил, что открыт к сотрудничеству и развитию бизнеса, но остров не продается.

Гренландия прокомментировала сообщения о желании США купить остров
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