03:51 (мск), источник: РИА Новости
Кравчук рассказал об ультиматуме США по ядерному оружию
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Киев был вынужден отказаться от ядерного оружия
«Нас поставили прямо перед выбором — или мы складываем ядерное оружие, или на нас окажут экономическое давление, в том числе и применят санкции», — сказал политик.
Он добавил, что кроме внешнего давления были и внутренние проблемы, прежде всего — экономические, поскольку денег на содержание огромной армии не было.
После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. Он состоял из 1,7 тысячи ядерных боеголовок, 176 межконтинентальных ракет и 44 стратегических бомбардировщиков.
Однако в 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.
В соответствии с договором, ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.