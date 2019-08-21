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03:51 (мск), источник: РИА Новости

Кравчук рассказал об ультиматуме США по ядерному оружию

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Киев был вынужден отказаться от ядерного оружия из-за угрозы экономических санкций со стороны США, об этом заявил в эфире «24 канала» экс-президент Украины Леонид Кравчук.

Источник: РИА "Новости"

«Нас поставили прямо перед выбором — или мы складываем ядерное оружие, или на нас окажут экономическое давление, в том числе и применят санкции», — сказал политик.

Он добавил, что кроме внешнего давления были и внутренние проблемы, прежде всего — экономические, поскольку денег на содержание огромной армии не было.

Ранее Кравчук заявлял, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на «обезьяну с гранатой». Он отметил, что не жалеет о решении ликвидировать ядерный арсенал страны.

После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. Он состоял из 1,7 тысячи ядерных боеголовок, 176 межконтинентальных ракет и 44 стратегических бомбардировщиков.

Однако в 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.

В соответствии с договором, ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.

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