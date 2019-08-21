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09:13 (мск), источник: Коммерсантъ

Трамп отменил визит в Данию из-за слов премьер-министра страны о продаже Гренландии

Глава Белого дома Дональд Трамп отложит намеченный визит в Данию из-за реакции властей страны на возможную продажу США Гренландии. Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала «абсурдной дискуссией» идею американского президента о покупке острова.

Источник: AP 2019

«Дания — очень специфическая страна с прекрасными людьми, но отталкиваясь от слов премьер-министра Метте Фредериксен, согласно которым она не заинтересована обсуждать сделку по Гренландии, я отложу нашу встречу, которая должна была состояться через две недели», — написал в Twitter господин Трамп. Визит американского президента в Данию был намечен на 2 сентября.

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Несколькими днями ранее, Дональд Трамп подтвердил распространившуюся в СМИ информацию о том, что он рассматривает приобретение Гренландии.

Глава Белого дома назвал «стратегически интересной» покупку острова, который, по его словам, ежегодно приносит Датскому Соединенному королевству многомиллионные убытки.

Власти Дании ответили на предложение Трампа отказом в обсуждении вопроса, отметив, что при это Гренландия остается открыта для сотрудничества в сфере бизнеса.

Гренландия прокомментировала сообщения о желании США купить остров
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