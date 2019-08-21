09:13 (мск), источник: Коммерсантъ
Трамп отменил визит в Данию из-за слов премьер-министра страны о продаже Гренландии
Глава Белого дома Дональд Трамп отложит намеченный визит в Данию
«Дания — очень специфическая страна с прекрасными людьми, но отталкиваясь от слов
Несколькими днями ранее, Дональд Трамп подтвердил распространившуюся в СМИ информацию о том, что он рассматривает приобретение Гренландии.
Глава Белого дома назвал «стратегически интересной» покупку острова, который, по его словам, ежегодно приносит Датскому Соединенному королевству многомиллионные убытки.
Власти Дании ответили на предложение Трампа отказом в обсуждении вопроса, отметив, что при это Гренландия остается открыта для сотрудничества в сфере бизнеса.