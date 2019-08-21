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12:35 (мск), источник: Коммерсантъ

Дональд Трамп вновь захотел прибавить к «Семерке» Россию

Президент США выступил за возвращение Москвы в клуб ведущих держав мира.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Президент США Дональд Трамп сделал сразу несколько заявлений, касающихся России. Отвечая на вопросы журналистов после встречи с румынским коллегой, он в очередной раз поддержал возвращение России в «Группу семи» (G7) и не исключил, что новым послом США в Москве станет заместитель госсекретаря Джон Салливан. Господин Салливан не имеет опыта в российско-американских отношениях, но выступал за их нормализацию. По данным источника телеканала CNN, в телефонном разговоре с Эмманюэлем Макроном господин Трамп поддержал идею пригласить Владимира Путина на саммит G7 в 2020 году.

О своем желании вернуть Россию в клуб наиболее индустриально развитых государств Дональд Трамп сообщил в ночь на среду — то есть за несколько дней до открытия очередного саммита «Группы семи» (G7) во французском Биарицце. В таком случае формат снова получит название G8.

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Как заявил господин Трамп, исключение Москвы из G8 было инициировано его предшественником Бараком Обамой из-за того, что президент России Владимир Путин того «переиграл». Правда, нынешний глава Белого дома не уточнил, в чем именно. «Я считаю, что Барак Обама подумал после того, как Путин его переиграл: не очень хорошо, что Россия входит в G8, и захотел, чтобы Россию исключили», — пояснил президент США, отвечая на вопросы журналистов после встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Белом доме.

При этом Дональд Трамп отметил, что «не видит ничего плохого», если Москва вновь станет членом организации.

Я думаю, что будет более уместным, если Россия будет членом (G8.— «Ъ»). Потому, что многие вещи, которые мы обсуждаем, имеют отношение к России.
Дональд Трамп

Напомним, Россия была исключена из G8 в 2014 году после операции по присоединению Крыма. Однако глава Белого дома и ранее неоднократно заявлял, что Москва должна вернуться в число участников международной организации. Например, в июне 2018 года Дональд Трамп предложил пригласить российского лидера на очередной саммит организации в Канаде. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва «предпочитает другие форматы» диалога. Уже через два дня Владимир Путин счел нужным пояснить, что Россия была исключена из G8, а не выходила из состава организации добровольно, поэтому российская столица вполне может принять у себя очередной саммит группы.

Утром 21 августа американский телеканал CNN сообщил, что во время телефонного разговора Дональда Трампа с президентом Франции Эмманюэлем Макроном политики решили отправить приглашение Владимиру Путину еще раз — но уже на саммит 2020 года в США.

Как рассказал журналистам неназванный «высокопоставленный сотрудник администрации США», первым такую идею высказал господин Макрон, а господин Трамп с ней согласился.

Кроме того, во вторник стал известен новый вероятный кандидат на пост американского посла в Москве. Напомним, нынешний глава дипредставительства Джон Хантсман уже подал прошение об отставке и должен покинуть российскую столицу 3 октября.

Хотя на прошлой неделе несколько американских СМИ со ссылкой на собственные источники в администрации сообщили, что эту должность может занять спецпредставитель по Северной Корее и бывший топ-менеджер компании Ford Стивен Биган, во вторник The New York Times (NYT) сообщила, что в Белом доме уже усомнились в правильности этого выбора.

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По данным NYT, в администрации решили, что господин Биган вполне успешно справляется со своими обязанностями и должен продолжить работу, а должность посла в Москве может занять заместитель госсекретаря США Джон Салливан. В отличие от Стивена Бигана, получившего в свое время диплом по русскому языку и возглавлявшего в начале 1990-х московское представительство Международного республиканского института, господин Салливан практически не имеет опыта в российско-американских отношениях. До прихода в Госдепартамент в апреле 2017 года он был партнером в вашингтонской юридической фирме Mayer Brown и отвечал за ведение дел, связанных с вопросами национальной безопасности. Ранее Джон Салливан возглавлял государственную аналитическую компанию United States—Iraq Business Dialogue, курировавшую развитие американо-иракских деловых отношений. Он также занимал должности юридического советника в Министерстве юстиции, Пентагоне и Министерстве торговли США.

Отвечая на вопросы журналистов после встречи с президентом Румынии, Дональд Трамп подтвердил, что Джон Салливан действительно может возглавить дипмиссию в Москве.

«Он вполне может быть следующим послом. Он очень опытный и пользуется уважением. В Россию? — переспросил глава Белого дома.— Да. Его очень уважают. Мы знаем, что он очень нравится (госсекретарю.— “Ъ”) Майку Помпео, и его очень уважают. Так что он вполне может (занять эту должность.— “Ъ”)».

В интервью телекомпании CNN в прошлом году сам господин Салливан заявил, что является сторонником налаживания диалога с Россией. «Наша задача не в том, чтобы вступить в диалог ради отказа от наших принципов, — уточнил он.— Задача президента состоит в том, чтобы начать диалог с Владимиром Путиным, чтобы мы смогли обсудить эти важные вопросы, такие как Восточная Украина, Крым, контроль над вооружениями, Сирия».

Кирилл Белянинов, Вашингтон; Кирилл Кривошеев

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