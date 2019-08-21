12:35 (мск), источник: Коммерсантъ
Дональд Трамп вновь захотел прибавить к «Семерке» Россию
Президент США выступил за возвращение Москвы в клуб ведущих держав мира.
Президент США Дональд Трамп сделал сразу несколько заявлений, касающихся России. Отвечая на вопросы журналистов после встречи с румынским коллегой, он в очередной раз поддержал возвращение России в «Группу семи» (G7) и не исключил, что новым послом США в Москве станет заместитель госсекретаря Джон Салливан. Господин Салливан не имеет опыта в
О своем желании вернуть Россию в клуб наиболее индустриально развитых государств Дональд Трамп сообщил в ночь на среду — то есть за несколько дней до открытия очередного саммита «Группы семи» (G7) во французском Биарицце. В таком случае формат снова получит название G8.
Как заявил господин Трамп, исключение Москвы из G8 было инициировано его предшественником Бараком Обамой
При этом Дональд Трамп отметил, что «не видит ничего плохого», если Москва вновь станет членом организации.
Я думаю, что будет более уместным, если Россия будет членом (G8.— «Ъ»). Потому, что многие вещи, которые мы обсуждаем, имеют отношение к России.
Напомним, Россия была исключена из G8 в 2014 году после операции по присоединению Крыма. Однако глава Белого дома и ранее неоднократно заявлял, что Москва должна вернуться в число участников международной организации. Например, в июне 2018 года Дональд Трамп предложил пригласить российского лидера на очередной саммит организации в Канаде. В ответ
Утром 21 августа американский телеканал CNN сообщил, что во время телефонного разговора Дональда Трампа с президентом Франции Эмманюэлем Макроном политики решили отправить приглашение Владимиру Путину еще раз — но уже на саммит 2020 года в США.
Кроме того, во вторник стал известен новый вероятный кандидат на пост американского посла в Москве. Напомним, нынешний глава дипредставительства Джон Хантсман уже подал прошение об отставке и должен покинуть российскую столицу 3 октября.
Хотя на прошлой неделе несколько американских СМИ со ссылкой на собственные источники в администрации сообщили, что эту должность может занять спецпредставитель по Северной Корее и бывший
По данным NYT, в администрации решили, что господин Биган вполне успешно справляется со своими обязанностями и должен продолжить работу, а должность посла в Москве может занять заместитель госсекретаря США Джон Салливан. В отличие от Стивена Бигана, получившего в свое время диплом по русскому языку и возглавлявшего в начале 1990-х московское представительство Международного республиканского института, господин Салливан практически не имеет опыта в
«Он вполне может быть следующим послом. Он очень опытный и пользуется уважением. В Россию? — переспросил глава Белого дома.— Да. Его очень уважают. Мы знаем, что он очень нравится (госсекретарю.— “Ъ”) Майку Помпео, и его очень уважают. Так что он вполне может (занять эту должность.— “Ъ”)».
В интервью телекомпании CNN в прошлом году сам господин Салливан заявил, что является сторонником налаживания диалога с Россией. «Наша задача не в том, чтобы вступить в диалог ради отказа от наших принципов, — уточнил он.— Задача президента состоит в том, чтобы начать диалог с Владимиром Путиным, чтобы мы смогли обсудить эти важные вопросы, такие как Восточная Украина, Крым, контроль над вооружениями, Сирия».
Кирилл Белянинов, Вашингтон; Кирилл Кривошеев