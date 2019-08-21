13:59 (мск), источник: Коммерсантъ
Украинских моряков готовят к отправке на родину
До конца августа Россия и Украина могут обменяться задержанными и осужденными лицами.
Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена удерживаемыми на территории обеих стран лицами, рассказал источник «Ъ», близкий к этим переговорам. По его словам, списки для обмена сейчас уточняются. При этом, по его данным, на Украину могут вернуться не только задержанные прошлой осенью в Керченском проливе украинские моряки. Собеседник «Ъ» в окружении президента Украины утверждает, что договоренность об обмене была достигнута после первого телефонного разговора президентов РФ и Украины, который состоялся 11 июля.
Как сообщил близкий к переговорам источник «Ъ», обмен удерживаемыми лицами, среди которых могут быть не только задержанные, но и осужденные, состоится до конца августа. По его словам, на Украину точно вернутся моряки, которые были задержаны российскими силовиками после прошлогоднего инцидента в Керченском проливе с участием трех кораблей украинских
Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники блокировали, а затем задержали с применением оружия два малых бронированных катера «Бердянск» и «Никополь» и буксир «Яны Капу» (следовали из Одессы в Мариуполь). Под арестом оказались 22 моряка и два сотрудника Службы безопасности Украины. Москва назвала инцидент провокацией, Киев обвинил Россию в агрессии и ввел военное положение в ряде областей, а ЕС и США осудили действия РФ.
Предыдущий президент Украины Петр Порошенко не сумел добиться освобождения моряков. Сменивший его в мае на посту главы государства Владимир Зеленский объявил возвращение экипажей трех кораблей на родину одним из своих главных приоритетов.
В июне он встречался с семьями моряков и обещал добиться их освобождения.
Информированный источник «Ъ» в офисе украинского лидера сообщил, что тема освобождения моряков обсуждалась господами Зеленским и Путиным во время их первого телефонного разговора, который состоялся 11 июля по инициативе украинской стороны. Он уверяет, что по этому вопросу тогда была достигнута принципиальная договоренность.
На уточняющий вопрос «Ъ», идет ли речь обо всех задержанных в ходе керченского инцидента, он ответил утвердительно. При этом он допустил, что кроме моряков Украине могут быть переданы и другие лица.
Рассматривается ли вопрос передачи Киеву осужденного режиссера Олега Сенцова, приговоренного в России к 20 годам тюрьмы по обвинению в терроризме, собеседник ответить затруднился.
Он также отказался отвечать на вопрос о том, кого в обмен на моряков выдаст России Украина, «чтобы не навредить». По информации «Ъ», среди них может оказаться бывший главный редактор «РИА Новости—Украина» Кирилл Вышинский, арестованный в мае прошлого года по обвинению в государственной измене. Господин Вышинский является гражданином РФ.
О том, что в вопросе моряков стоит ждать хороших новостей, «Ъ» сказал и глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, близкий к курирующему украинское направление помощнику президента РФ Владиславу Суркову.
Вопрос активно обсуждается. В какой фазе и какие конкретно там сроки трудно сказать. Но ожидается позитив.
Также о грядущей выдаче осужденных Балуха, Гриба, Карпюка, Клыха и Кольченко со ссылкой на осведомленный источник сообщает «Интерфакс». Как пишет агентство, пятеро граждан Украины, осужденные за различные преступления в РФ и доставленные в СИЗО «Лефортово», могут быть выданы на родину для отбывания наказания. Кроме того, накануне правозащитница Виктория Ивлева на своей странице в Facebook сообщила о том, что пять украинских моряков находятся в «Лефортово». По словам госпожи Ивлевой, она поехала в СИЗО «наудачу, собрав пять передачек» для заключенных. В учреждении их приняли и передали осужденным Балуху, Грибу, Карпюку, Клыху и Кольченко.
Владимир Соловьев
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