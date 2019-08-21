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13:59 (мск), источник: Коммерсантъ

Украинских моряков готовят к отправке на родину

До конца августа Россия и Украина могут обменяться задержанными и осужденными лицами.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена удерживаемыми на территории обеих стран лицами, рассказал источник «Ъ», близкий к этим переговорам. По его словам, списки для обмена сейчас уточняются. При этом, по его данным, на Украину могут вернуться не только задержанные прошлой осенью в Керченском проливе украинские моряки. Собеседник «Ъ» в окружении президента Украины утверждает, что договоренность об обмене была достигнута после первого телефонного разговора президентов РФ и Украины, который состоялся 11 июля.

Как сообщил близкий к переговорам источник «Ъ», обмен удерживаемыми лицами, среди которых могут быть не только задержанные, но и осужденные, состоится до конца августа. По его словам, на Украину точно вернутся моряки, которые были задержаны российскими силовиками после прошлогоднего инцидента в Керченском проливе с участием трех кораблей украинских военно-морских сил.

Информацию о том, что процесс обмена запущен, на условиях анонимности «Ъ» подтвердил украинский дипломат.
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Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники блокировали, а затем задержали с применением оружия два малых бронированных катера «Бердянск» и «Никополь» и буксир «Яны Капу» (следовали из Одессы в Мариуполь). Под арестом оказались 22 моряка и два сотрудника Службы безопасности Украины. Москва назвала инцидент провокацией, Киев обвинил Россию в агрессии и ввел военное положение в ряде областей, а ЕС и США осудили действия РФ. Из-за керченского инцидента сорвалась встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Дональд Трампа, прилетевших в Буэнос-Айрес на саммит G20, проходивший 30 ноября—1 декабря 2018 года.

Предыдущий президент Украины Петр Порошенко не сумел добиться освобождения моряков. Сменивший его в мае на посту главы государства Владимир Зеленский объявил возвращение экипажей трех кораблей на родину одним из своих главных приоритетов.

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В июне он встречался с семьями моряков и обещал добиться их освобождения.

Информированный источник «Ъ» в офисе украинского лидера сообщил, что тема освобождения моряков обсуждалась господами Зеленским и Путиным во время их первого телефонного разговора, который состоялся 11 июля по инициативе украинской стороны. Он уверяет, что по этому вопросу тогда была достигнута принципиальная договоренность.

Собеседник «Ъ», знающий о ходе переговоров об обмене, рассказал, что в настоящее время две стороны согласовывают списки этих лиц.

На уточняющий вопрос «Ъ», идет ли речь обо всех задержанных в ходе керченского инцидента, он ответил утвердительно. При этом он допустил, что кроме моряков Украине могут быть переданы и другие лица.

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Рассматривается ли вопрос передачи Киеву осужденного режиссера Олега Сенцова, приговоренного в России к 20 годам тюрьмы по обвинению в терроризме, собеседник ответить затруднился.

Он также отказался отвечать на вопрос о том, кого в обмен на моряков выдаст России Украина, «чтобы не навредить». По информации «Ъ», среди них может оказаться бывший главный редактор «РИА Новости—Украина» Кирилл Вышинский, арестованный в мае прошлого года по обвинению в государственной измене. Господин Вышинский является гражданином РФ.

О том, что в вопросе моряков стоит ждать хороших новостей, «Ъ» сказал и глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, близкий к курирующему украинское направление помощнику президента РФ Владиславу Суркову.

Вопрос активно обсуждается. В какой фазе и какие конкретно там сроки трудно сказать. Но ожидается позитив.
Алексей Чеснаков
глава Центра политической конъюнктуры

Также о грядущей выдаче осужденных Балуха, Гриба, Карпюка, Клыха и Кольченко со ссылкой на осведомленный источник сообщает «Интерфакс». Как пишет агентство, пятеро граждан Украины, осужденные за различные преступления в РФ и доставленные в СИЗО «Лефортово», могут быть выданы на родину для отбывания наказания. Кроме того, накануне правозащитница Виктория Ивлева на своей странице в Facebook сообщила о том, что пять украинских моряков находятся в «Лефортово». По словам госпожи Ивлевой, она поехала в СИЗО «наудачу, собрав пять передачек» для заключенных. В учреждении их приняли и передали осужденным Балуху, Грибу, Карпюку, Клыху и Кольченко.

Владимир Соловьев

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