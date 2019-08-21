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15:06 (мск), источник: ТАСС

Вице-президент Венесуэлы привезла от Мадуро благодарность Путину

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/ — Как отметила Дельси Родригес, Москва помогает Каракасу в борьбе за независимость, свободу и за суверенитет.

Источник: AFP 2019

Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым сообщила, что привезла личную благодарность президента Венесуэлы Николаса Мадуро российскому лидеру Владимиру Путину.

Я привезла с собой личную благодарность нашего президента Мадуро президенту Владимиру Путину, вам, вашему правительству, вашему народу за ту поддержку, за ту помощь, которую вы оказываете нашей стране. РФ сегодня борется вместе с нами и другими народами за независимость, за свободу и за суверенитет.

Она добавила, что незаконные санкции США в отношении Венесуэлы открыли новые возможности для сотрудничества Москвы и Каракаса.

«Незаконные санкции, введенные против наших стран, открыли [России и Венесуэле] великолепные возможности для того, чтобы развивать наше сотрудничество», — сказала Родригес.

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