СМИ узнали возможный размер выплат США за Гренландию

Эту сумму определили, исходя из ежегодных трат Дании на содержание Гренландии. При этом собеседники издания не уточнили, на протяжении какого срока США будут делать эти выплаты. Однако отмечается, что чиновники президентской администрации также обсуждали предоставление Копенгагену крупной единовременной выплаты, чтобы стимулировать заключение сделки по покупке острова.
Ранее стало известно, что Трамп перенес запланированную встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен на неопределенное время из-за её нежелания обсуждать покупку Гренландии.
Об интересе американского лидера в покупке Гренландии 19 августа сообщил Wall Street Journal. По словам собеседников газеты, Трамп с интересом выслушивал выступления своих советников об обильных ресурсах острова и его геополитическом значении, а также сам обсуждал вопрос покупки в ходе различных обедов и мимолетных бесед.
Впоследствии МИД Гренландии на своей странице в Twitter заявил, что остров «открыт для бизнеса, но не для продажи». Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, в свою очередь, назвала идею покупки острова США «абсурдной», выразив надежду, что Трамп не обдумывает это всерьез.
Позже Трамп подтвердил журналистам желание Вашингтона купить Гренландию.