Минздрав закупит за границей дефицитные психотропные лекарства для детей

В секретариате Голиковой отметили нехватку некоторых психотропных лекарств, необходимых детям. Например, свечи, сиропы, специальные растворы. Такие формы производятся только за рубежом, и производители не регистрируют их в России.
16 августа директор благотворительного фонда «Дом с маяком» Лида Мониава сообщила о задержании на почте матери, которая пришла получить посылку с лекарством для больного ребенка. Речь идет о не зарегистрированном в России препарате фризиум.
Мать ребенка заказала его через интернет, а при получении посылки ее задержали сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Федеральной таможенной службы России. Через несколько дней прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении женщины. Сейчас она проходит свидетелем.
Летом 2018 г. в Москве также было возбуждено уголовное дело против матери ребенка-инвалида Екатерины Конновой. Она хотела продать остатки диазепама, которые использовала для лечения. Договорилась с покупателем через интернет, но он оказался сотрудником полиции. Женщину обвинили в сбыте наркотиков.
Дело закрыли после того, как оно приобрело широкий общественный резонанс.
Чтобы Московский эндокринный завод мог ввезти в страну лекарства, правительство разработало поправки в закон «Об обращении лекарственных средств», сообщил представитель Голиковой. По его словам, поправки в закон упростят использование психотропных лекарств и снимут ответственность с врачей.