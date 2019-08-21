Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как русская дача стала стилем жизниЭто слово невозможно перевести на другие языки, дача — она и есть dacha
Фоторепортажи
9Шорт-лист Королевского фотографического общества
13Копнуть в историю: археологи нашли в Кремле здание XVI века и следы пожаров
20:12 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин: если Россию не хотят видеть в Совете Европы, мы обойдемся

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия «не рвется» в Совет Европы (СЕ). Отвечая на вопрос журналиста на пресс-конференции по итогам переговоров с финским президентом Саули Ниинистё, он сказал, что присутствие российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) необходимо для защиты прав граждан в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Источник: Reuters

Россия является членом Совет Европы с 28 февраля 1996 года. 30 марта 1998 года была ратифицирована Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Статус члена СЕ позволяет жителям России обращаться с жалобами в ЕСПЧ. В апреле 2014 года РФ лишилась права голоса в ПАСЕ из-за присоединения Крыма. Спустя год ассамблея не стала восстанавливать полномочия России, в ответ Кремль отказался работать на таких условиях и перестал платить членские взносы в бюджет Совета Европы.

«Что касается нашей работы в Совете Европы — мы туда не рвемся. Если нас там не хотят видеть, мы готовы обойтись без этого. Но тогда те люди, об интересах которых вы проявляете такую нежную заботу (перед этим он отвечал на вопрос об оппозиции.— “Ъ”), не смогут обратиться в Европейский суд по правам человека», — сказал господин Путин.

Он добавил, что ценит содействие финской стороны в положительном решении вопроса о возвращении прав российской парламентской делегации в полном объеме.

Владимир Путин также заявил, что Россия заинтересована в полноформатном восстановлении отношений с Европейским союзом. «Рассчитываем, что новое руководство Евросоюза, в свою очередь, проявит позитивный настрой на поддержание взаимовыгодных партнерских отношений с нашей страной», — сказал президент России.

Напомним, что ранее Владимир Путин также поблагодарил французского президента Эмманюэля Макрона за содействие в возвращении России в ПАСЕ.

После вхождения Крыма в состав России в 2014 году и вспыхнувшего конфликта в Донбассе отношения Москвы и ЕС резко ухудшились. Брюссель ввел экономические санкции в отношении определенных российских лиц и компаний. Делегация России в ПАСЕ была лишена права голоса, участия в наблюдательных миссиях и вхождения в состав руководящих органов организации. В июне текущего года в результате голосования российская делегация вернула себе потерянные ранее полномочия. Представители Украины и стран Прибалтики демонстративно покинули зал заседаний после объявления результатов голосования.

 Убивший авиадиспетчера Калоев пошел на выборы от «Единой России»
США угрожает России
Путин прокомментировал трагедию на полигоне под Архангельском
Карты под угрозой. Кто останется без денег при блокировке
Что известно об инциденте с ребенком в бассейне турецкого отеля
В Россию планируют ввезти 10 тысяч упаковок лекарств для детей
Девушка без комплексов устроила селфи-фотосессию в метро
Фотограф успела заснять падение трехъярусного торта на свадьбе
На испанский пляж вынесло «бревно» со щупальцами (видео)
Здоровье
Врач предложил худеть на колбасе Так можно?
WOWSale
34 самых крутых товара с AliExpress: выбор читателей Ежедневно мы подбираем для вас лучшие товары от проверенных продавцов и делимся самыми крутыми находками с AliExpress. В этой статье – топ вещей, вызвавших наибольший интерес у наших пользователей.
Авто
В сентябре в Россию вернутся сразу три бюджетных модели Компания «УзАвтоМоторс СНГ», официальный дистрибьютор автомобилей Ravon в России, сообщила о возобновлении поставок автомобилей в нашу страну
Кино
Коллеги скорбят об ушедшей из жизни актрисе Александре Назаровой Артистка скончалась на 80-м году жизни
Недвижимость
В Санкт-Петербурге подорожало дешевое жилье
Рассказ россиянина о жизни в Финляндии
Объяснена симпатия провинциалов к Петербургу и нелюбовь к Москве
Российские города захотели улучшить за счет резервов «на черный день»
Дети
44-летняя Навка показала фото из роддома Фигуристка поздравила дочку Надю с 5-летием
Леди
17 звездных свадебных платьев, ради которых стоит выйти замуж Рассматриваем самые красивые и дорогие свадебные наряды селебрити.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь