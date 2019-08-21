22:38 (мск), источник: ТАСС
Премьер Дании заявила, что не намерена вступать в словесную войну с Трампом
СТОКГОЛЬМ, 21 августа. /ТАСС/.
«Я не собираюсь вступать в словесную войну. Даже с президентом США. [Глава правительства Гренландии] Ким Кильсен очень ясно это выразил: Гренландия не продается. И я полностью это поддерживаю», — отметила она.
Ранее премьер подчеркнула, что Соединенные Штаты остаются одним из важнейших союзников Дании, а отмена визита президента США Дональда Трампа в королевство после отказа продать Гренландию не влияет на отношения двух стран.
Фредериксен отрицает, что ей следовало быть более мягкой, когда она отклонила предложение о покупке Гренландии, назвав это «абсурдной дискуссией». «Думаю, мы правильно отреагировали со стороны Дании. Мы не будем закрывать двери, и думаю, что эта точка зрения широко поддерживается населением Гренландии и Дании, — продолжила
«Когда вы являетесь близкими союзниками и хорошими друзьями, такими как Дания и США, на этом пути должно быть место для разногласий. Я надеюсь, что мы можем скоро прекратить эту дискуссию. Мы хотим этого в Дании», — подчеркнула Фредериксен.
Позиция Трампа
Беседуя с журналистами в среду в Белом доме перед вылетом в штат Кентукки для участия в предвыборных мероприятиях Дональд Трамп заявил, что считает покупку Гренландии Соединенными Штатами хорошей идеей, а отказ
«Им нужно было просто сказать, что они не хотели бы это делать или не хотели бы это обсуждать, но нельзя говорить, что это абсурдная идея, потому что она [премьер Дании] разговаривает не со мной, а с Соединенными Штатами Америки, с США нельзя так разговаривать», — отметил американский лидер.