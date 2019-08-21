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23:11 (мск), источник: Интерфакс

Макрон отклонил требование Лондона пересмотреть условия Brexit

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU — Президент Франции Эммануэль Макрон выразил несогласие с требованием британского премьера Бориса Джонсона отменить пункт соглашения Лондона с Брюсселем, касающегося ирландской границы.

Источник: Reuters

«Пересмотр условий, предложенных в настоящее время британцами, не является оптимальным вариантом, и об этом всегда говорил председатель Европейского совета Дональд Туск», — прокомментировал Макрон обращение Джонсона.

Ранее Джонсон потребовал, чтобы ЕС отменил пункт соглашения о «бэкстопе». В случае отмены «бэкстопа» он ожидает «быстрый прогресс» в заключении соглашения с Брюсселем.

Как сообщает Bloomberg, теперь Франция считает «жесткий» Brexit наиболее вероятным сценарием для Великобритании после 31 октября. Чиновник из офиса Макрона в беседе с агентством добавил, что президенту США Дональду Трампу не удастся повлиять на ЕС в этом вопросе.

«Бэкстоп»

«Страховочный план», или «бэкстоп», — одна из ключевых частей соглашения Британии с ЕС. План касается границы между республикой Ирландия и Северной Ирландией (часть Великобритании).

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«Бэкстоп» предполагает, что Лондон останется в общем с ЕС таможенном союзе, пока не будет достигнуто новое торговое соглашение с Брюсселем. Так, Северная Ирландия остается частью внутреннего европейского рынка, что позволит избежать установления жесткой границы между Северной Ирландией и Ирландией.

«Страховочный план», согласно сделке, может быть применен, только если Лондон и Брюссель не смогут договориться о других способах сохранения свободных границ между Ирландией и Северной Ирландией.

Евросоюз отказывается возвращаться к переговорам по вопросу об исключении «бэкстопа» из условий сделки.

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