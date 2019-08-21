Макрон отклонил требование Лондона пересмотреть условия Brexit

«Пересмотр условий, предложенных в настоящее время британцами, не является оптимальным вариантом, и об этом всегда говорил председатель Европейского совета Дональд Туск», — прокомментировал Макрон обращение Джонсона.
Как сообщает Bloomberg, теперь Франция считает «жесткий» Brexit наиболее вероятным сценарием для Великобритании после 31 октября. Чиновник из офиса Макрона в беседе с агентством добавил, что президенту США Дональду Трампу не удастся повлиять на ЕС в этом вопросе.
«Страховочный план», или «бэкстоп», — одна из ключевых частей соглашения Британии с ЕС. План касается границы между республикой Ирландия и Северной Ирландией (часть Великобритании).
«Бэкстоп» предполагает, что Лондон останется в общем с ЕС таможенном союзе, пока не будет достигнуто новое торговое соглашение с Брюсселем. Так, Северная Ирландия остается частью внутреннего европейского рынка, что позволит избежать установления жесткой границы между Северной Ирландией и Ирландией.
«Страховочный план», согласно сделке, может быть применен, только если Лондон и Брюссель не смогут договориться о других способах сохранения свободных границ между Ирландией и Северной Ирландией.
Евросоюз отказывается возвращаться к переговорам по вопросу об исключении «бэкстопа» из условий сделки.