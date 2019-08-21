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23:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Макрон назвал ошибкой возвращение России в G7

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возвращении России в «Большую семерку» было бы стратегической ошибкой. Об этом сообщает Reuters.

Источник: Reuters

По его словам, сначала нужно разрешить кризис на Украине. Приглашение российской стороны в G7 без всяких условий будет признаком слабости стран-участниц «семерки», считает Макрон. Он добавил, что в перспективе возвращение России возможно.

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Ранее 21 августа французский дипломатический источник подтвердил, что возвращение России в «Группу семи» зависит от прогресса в мирных переговорах по ситуации на Украине.

Позвать Россию на саммит в следующем году предложил именно Макрон. С ним согласился американский лидер Дональд Трамп, который заявил, что уместнее было бы видеть Россию в составе «Большой восьмерки», так как многие вещи, которые обсуждаются в G7, касаются ее.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона знает о настроении двух стран, но надо узнать, что думают остальные.

Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году после присоединения Крыма к России. Тогда лидеры ведущих мировых держав отказались участвовать в саммите «восьмерки», который Россия как председатель должна была проводить в Сочи. Вместо этого в Брюсселе прошла встреча «семерки» — G7 (Франция, Великобритания, США, Германия, Япония, Италия и Канада. В саммите также принимают участие председатели Совета ЕС и Еврокомиссии).

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