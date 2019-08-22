Фламандские националисты предложили Трампу купить Валлонию за 1 евро

Публикация сопровождается фотографией валлонского города Дюрбюи, в которую вставили снимок нью-йоркского небоскреба Trump Tower.
«Дорогой президент Трамп, один евро — и Валлония ваша. Позвоните нам», — говорится в сообщении.
Этот твит стал реакцией на планы американского президента купить Гренландию у Дании.
Шутку фламандских сепаратистов оценили не все. Так, представитель молодежной организации либерального франкоязычного «Реформаторского движения», бывшего партнера N-VA по коалиционному федеральному правительству, Стев Детри ответил в твиттере по-нидерландски, что эта шутка «грубая и глуповатая».
На прошлой неделе газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Трамп интересовался у своих помощников возможностью покупки Гренландии. Позднее президент США подтвердил это.
Правительство Гренландии в коммюнике заявило, что остров не продается.