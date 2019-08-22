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01:15 (мск), источник: Интерфакс

Фламандские националисты предложили Трампу купить Валлонию за 1 евро

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU — Молодежное крыло бельгийской националистической партии «Новый фламандский альянс» (N-VA) предложило президенту США Дональду Трампу приобрести Валлонский регион Бельгии за 1 евро, соответствующее сообщение появилось в среду в твиттере партии.

Источник: AP 2019

Публикация сопровождается фотографией валлонского города Дюрбюи, в которую вставили снимок нью-йоркского небоскреба Trump Tower.

«Дорогой президент Трамп, один евро — и Валлония ваша. Позвоните нам», — говорится в сообщении.

Этот твит стал реакцией на планы американского президента купить Гренландию у Дании.

Шутку фламандских сепаратистов оценили не все. Так, представитель молодежной организации либерального франкоязычного «Реформаторского движения», бывшего партнера N-VA по коалиционному федеральному правительству, Стев Детри ответил в твиттере по-нидерландски, что эта шутка «грубая и глуповатая».

На прошлой неделе газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Трамп интересовался у своих помощников возможностью покупки Гренландии. Позднее президент США подтвердил это.

Правительство Гренландии в коммюнике заявило, что остров не продается.

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