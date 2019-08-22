Зеленский заявил, что Россия вернется в G8 только после «передачи» Крыма

Зеленский также предложил России освободить граждан Украины, находящихся в российских тюрьмах и СИЗО. По его словам, выполнение этих условий будет «настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии».
Украина не входит в «большую восьмерку» и «большую двадцатку».
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Как ожидается, Трамп поднимет этот вопрос на саммите G7 в Биаррице.
Позднее Макрон заявил, что возвращение России в G8 без разрешения кризиса на Украине было бы стратегической ошибкой для G7. Против скорого возвращения России в «большую восьмерку» также выступили премьер Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Ангела Меркель.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами «большой семерки» и не исключил возобновления формата G8. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что тему участия Москвы в «большой семерке» необходимо обсуждать в профессиональном формате.