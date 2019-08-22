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10:56 (мск), источник: Коммерсантъ

Иран продемонстрировал конкурента С-300

Иран представил новый зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Бавар-373», который, как утверждают в Тегеране, может составить конкуренцию российскому ЗРК С-300. Церемония была приурочена ко Дню оборонной промышленности. На ней присутствовал президент Ирана Хасан Роухани.

Разработанный в Иране комплекс прошел испытание в 2017 году. «Бавар-373», по данным иранских СМИ, оснащен ракетами «Сайад-4». Он способен обнаруживать цели на расстоянии более 300 км и поражать их на расстоянии 200 км и высоте 27 км. По словам министра обороны Ирана Амира Хатами, Тегеран не намерен разрабатывать неконвенциональные ракеты, поэтому увеличивает их эффективность за счет точности и скорости.

Ракетная программа Ирана вызывает резкую критику со стороны США и Израиля. Отсутствие договоренностей в этой сфере стало одной из причин, почему президент США Дональд Трамп решил выйти из «ядерной сделки» с Тегераном год назад.

Демонстрация нового ЗРК состоялась на фоне напряженной ситуации в районе Персидского залива. Напомним, что в июне Иран сбил американский беспилотник с помощью ракеты земля-воздух. На этой неделе американское Федеральное авиационное управление предупредило национальных авиаперевозчиков о возросшем риске при полетах над Персидским и Оманским заливами в связи с предполагаемой угрозой со стороны Ирана.

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Каждый за себя. Расклад сил в Персидском заливе перед угрозой нового конфликта

В мае и июне в Персидском заливе были атакованы несколько нефтяных танкеров. США обвиняют в нападениях Иран и усиливают там военное присутствие.

Марианна Беленькая

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