10:56 (мск), источник: Коммерсантъ
Иран продемонстрировал конкурента С-300
Иран представил новый
Разработанный в Иране комплекс прошел испытание в 2017 году. «Бавар-373», по данным иранских СМИ, оснащен ракетами «Сайад-4». Он способен обнаруживать цели на расстоянии более 300 км и поражать их на расстоянии 200 км и высоте 27 км. По словам министра обороны Ирана Амира Хатами, Тегеран не намерен разрабатывать неконвенциональные ракеты, поэтому увеличивает их эффективность за счет точности и скорости.
Ракетная программа Ирана вызывает резкую критику со стороны США и Израиля. Отсутствие договоренностей в этой сфере стало одной из причин, почему президент США Дональд Трамп решил выйти из «ядерной сделки» с Тегераном год назад.
Демонстрация нового ЗРК состоялась на фоне напряженной ситуации в районе Персидского залива. Напомним, что в июне Иран сбил американский беспилотник с помощью ракеты
Марианна Беленькая