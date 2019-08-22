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13:21 (мск), источник: РИА Новости

В Госдуме предложили снизить НДФЛ для многодетных матерей

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Виктор Зубарев направил предложил первому вице-премьеру, главе Минфина Антону Силуанову рассмотреть возможность снижения ставки налога на доходы физических лиц для многодетных матерей, пишет «Российская газета».

Источник: РИА Новости

По его словам, было бы справедливо снизить ставку с 13 до четырех процентов.

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Кроме того, мерой поддержки может стать снижение стандартного налогового вычета.

«На содержание детей и обеспечение их всеми нуждами денег просто не хватает».

Депутат призвал провести эксперимент в регионах, где многодетные семьи находятся в зоне риска, в том числе в Хакасии, Забайкальской и Курганской областях.

Он напомнил, что, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, 51 процент многодетных семей находятся за чертой бедности.

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