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12:33 (мск), источник: Коммерсантъ

Адвокат рассказал подробности подготовки обмена россиян на украинцев

Украинский адвокат Валентин Рыбин, занимавшийся делами россиянина Евгения Мефедова и украинца Сергея Долженкова, сообщил «Ъ», что они вышли на свободу еще в понедельник, 19 августа, после внесения залога — около $6 тыс. за каждого. Эти деньги помог собрать депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Николай Скорик.

Источник: РИА "Новости"

«Ребята находятся на свободе абсолютно легально. Сережа живет у себя дома, Женя — у друзей. Все хорошо», — сказал господин Рыбин. Он добавил, что Евгений Мефедов проходит процедуру подготовки к обмену, который должен пройти в ближайшее время.

Готовятся к обмену и еще двое россиян — военнослужащие Максим Одинцов и Александр Баранов из Крыма, которых в ноябре 2016 года выманили на украинскую сторону пограничного пункта под предлогом передачи документов, а затем арестовали. После этого украинский суд признал их виновными в дезертирстве (до присоединения Крыма к России оба служили в украинской армии) и госизмене, назначив наказание 14 и 13 лет соответственно.

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Они, по словам господин Рыбина, находятся в пункте сбора. «Когда их (заключенных, готовящихся к обмену. —"Ъ») соберут всех вместе и все будет готово, произойдет то, чего мы ждали последние два года", — сказал адвокат. Он добавил, что ему известны фамилии украинских заключенных из России, на которых собираются обменять россиян, но назвать их он не может.

Отметим, что Евгения Мефедова уже собирались обменять еще в декабре 2017 года. Для этого его даже вывозили из одесской тюрьмы с Святогорск (Донецкая область), но в последний момент отказались сажать в автобус, который ехал на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики. Но на этот раз его адвокат Валентин Рыбин уверен в успехе. «Я уверен, что будет не так, как в прошлый раз. Все будет хорошо», — сказал он.

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