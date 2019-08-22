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15:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Евросоюз выступил против возвращения России в G8

Евросоюз выступает против присоединения России к переговорам «Группы семи» (G7, «Большая семерка») без предварительных условий. Об этом заявил высокопоставленный представитель блока, сообщает Reuters.

Источник: AP 2019

По словам чиновника, «по-прежнему актуальны» те причины, по которым российскую сторону исключили из G8. В этой связи просто так приглашать Москву присоединяться к «Большой семерке» будет контрпродуктивно. Представитель ЕС также считает, что подобные действия станут «признаком слабости».

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Ранее сообщалось, что позвать Россию на саммит «Группы семи» в 2020 году предложил президент Франции Эммануэль Макрон. С ним согласился американский лидер Дональд Трамп, поскольку «многие вещи, которые обсуждаются в G7, касаются России». При этом позднее Макрон заявил, что возвращение Москвы было бы стратегической ошибкой, и сначала нужно разрешить кризис на Украине.

В МИД России заявили, что если у стран G7 есть конкретные предложения по возвращению России в данный формат, то их стоит сформулировать и передать по официальным дипломатическим каналам.

Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году после присоединения Крыма к России. Тогда лидеры ведущих мировых держав отказались участвовать в саммите «восьмерки», который Россия как председатель должна была проводить в Сочи. Вместо этого в Брюсселе прошла встреча «семерки» — G7 (Франция, Великобритания, США, Германия, Япония, Италия и Канада). В саммите также принимают участие представители Евросоюза (председатели Совета ЕС и Еврокомиссии).

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