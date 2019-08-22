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18:00 (мск), источник: Интерфакс

В Кремле дистанцировались от «международного шопинга» Трампа

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU — Дискуссия президента США Дональда Трампа и властей Дании вокруг покупки Гренландии касается только этих двух стран и не является вопросом Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

«Это не наше дело. Мы таким международным шопингом не занимаемся», — подчеркнул он.

Песков отметил, что сейчас, судя по последним данным, в этом вопросе между сторонами пробежала черная кошка. Но, вновь подчеркнул он, вмешиваться в этот вопрос Кремль не планирует.

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Он воздержался от ответа на вопрос, как видит Москва этот спор в контексте обострения борьбы за ресурсы Арктики. «Это я оставлю без комментариев. Я лишь скажу, что Россия ведет свою работу в соответствующих подразделениях ООН в плане отстаивания прав на шельф. Есть определенные успехи. Эта работа продолжается, она абсолютно легитимна, соответствует международному праву», — заключил Песков.

На этой неделе стало известно, что президент США Дональд Трамп обсуждал со своей администрацией возможность купить Гренландию. Впоследствии сам американский лидер заявил, что приобретение острова было бы стратегически интересным, но этот вопрос не является приоритетным.

Премьер Дании Метте Фредериксен заявляла, что считает идею покупки США Гренландии «абсурдной темой» и исключила возможность продажи острова.

После этого стало известно, что Трамп отложил визит в Данию и встречу с Фредериксен на неопределённый срок из-за ее нежелания обсуждать продажу Гренландии.

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Многие датские политики сочли перенос оскорблением, при этом Трамп в свою очередь заявил, что это Фредриксен поступила «неприятно», когда назвала его планы купить Гренландию «абсурдом».

Гренландия — самый большой остров в мире. Большая часть населения Гренландии, составляющего 56 тыс. человек, живет на изрезанном фьордами побережье, где нет льда. Внешней политикой и политикой безопасности занимается Копенгаген.

Западные СМИ отмечали, что Гренландия привлекает внимание таких держав, как США, РФ и КНР, благодаря своему стратегическому положению и залежам ресурсов.

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Сколько стоит Гренландия и зачем она Дональду Трампу?

Зачем США самый большой остров на планете, сколько он может стоить и при чем тут Россия и Китай — разбиралась Русская служба Би-би-си.

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