20:26 (мск), источник: ТАСС
Регионы России отмечают День государственного флага
Жители запускают в небо трехцветных воздушных змеев, а также принимают участие в исторических викторинах.
ТАСС, 22 августа. Концерты, шествия и флешмобы проходят в регионах России в четверг в честь 350-летия государственного флага России. Жители запускают в небо трехцветных воздушных змеев, белые, синие и красные шары, проводят акции и шествия с огромными полотнищами в цветах триколора, устраивают исторические викторины и праздничные концерты. О том, как в российских регионах празднуют День государственного флага, рассказали участники и организаторы праздничных мероприятий.
На главной пешеходной улице Саратова студенты провели артмоб: они создали «живой» триколор, а потом устроили викторину об истории флага. «В этом году триколору исполняется 350 лет, и мы не могли обойти такое мероприятие стороной — ведь очень важно рассказывать людям об истории флага и истории страны, в этом и проявляется, в первую очередь, патриотизм. Люди реагировали очень хорошо, большинство жителей знали о празднике», — рассказал ТАСС один из организаторов мероприятия, руководитель регионального штаба студенческих отрядов Саратовской области Георгий Болотов.
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Жители и гости Сочи создали стометровый триколор из своих отпечатков ладоней, всего в акции приняли участие около тысячи человек. «Мы разложили на улице Навагинской 100-метровое белое полотно, и любой желающий мог оставить на нем отпечаток своей ладони. Для этого людям выдавали специальные перчатки, окунали руку в краску — белую, синюю или красную, и вносили свой вклад в создание нового флага. Отпечатков очень много, участвовали с большой охотой, уже к обеду полотно было усеяно следами ладоней, всего было около одной тысячи человек. В итоге получился очень длинный триколор», — сказала ТАСС заместитель начальника управления молодежной политики администрации Сочи Марина Назарова. В настоящее время флаг из отпечатков жителей и гостей курорта вывешен на просушку на площади, готовый символ сочинского Дня флага будет представлен на вечернем праздничном концерте.
Жители
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