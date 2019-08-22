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19:53 (мск), источник: РИА Новости

Захарова заявила, что владеет данными по обмену между Украиной и Россией

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что располагает информацией по возможным обменам удерживаемых лиц между Украиной и Россией, но поделиться ею не может.

Источник: РИА Новости
Информация есть, но поделиться ею я не могу. Мы считаем в данном случае, несмотря на всю нашу открытость, что все подобные вопросы должны решаться профессионалами, компетентными органами на правовой основе. Что и будет сделано.
Мария Захарова в эфире телеканала &quot;Россия-24&quot;

Ранее адвокат Валентин Рыбин сообщил РИА Новости, что Александр Баранов, Максим Одинцов и Евгений Мефедов примут участие в обмене заключенными между Украиной и РФ, однако дата обмена пока неизвестна. При этом адвокат отказался уточнить число россиян, которые будут участвовать в обмене.

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Баранов и Одинцов были задержаны Службой безопасности Украины 20 ноября 2016 года в Херсонской области на границе с Крымом. Минобороны России расценило задержание российских военнослужащих как похищение. Источник РИА Новости позже уточнил, что сотрудники СБУ заманили российских контрактников на пункт пропуска «Джанкой» якобы для передачи им документов о высшем образовании, где задержали. Президент России Владимир Путин назвал задержание военных «вероломством». В феврале 2018 года два районных суда Киева признали военных виновными в госизмене и дезертирстве, приговорив их к 14 и 13 годам лишения свободы.

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Россиянин Мефедов, а также украинец Сергей Долженков, проходившие по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года, вышли из СИЗО Николаева 19 августа. Центральный районный суд Николаева 16 августа постановил освободить Мефедова и Долженкова под залог в размере 135 тысяч гривен (5,3 тысячи долларов) за каждого.

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