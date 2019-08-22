Джонсон положил ногу на стол перед Макроном и показал «отсутствие манер»

22 августа, источник: Lenta.Ru
Поступок главы британского правительства раскритиковали в социальных сетях. В частности, биограф Джонсона Соня Пернелл назвала его поведение «грубым и стыдным». «Представьте, если бы Макрон положил ноги на стол в Букингемском дворце», — написала она в Twitter.
Редактор газеты The Sun Том Ньютон Данн обвинил политика в менспрединге (привычке мужчин сидеть с широко раздвинутыми ногами). Другие юзеры также сочли поведение Джонсона недипломатичным и признаком отсутствия хороших манер.
В то же время издание отмечает, что поступок