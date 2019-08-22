Вашингтон оценил ядерный потенциал России

По его данным, у России около двух тысяч нестратегических ядерных боеголовок. «Российская Федерация обновляет и диверсифицирует свой потенциал ядерного оружия», — считает Коэн. При этом рост будет основан на нестратегических ядерных средствах, добавил он.
Коэн подчеркнул, что российская ракета 9М729 — «одна в целой серии систем наземного, морского и воздушного базирования, которые модернизируются и развертываются с большей точностью, большим радиусом действия и меньшими ядерными зарядами, чтобы обслуживать российскую ядерную доктрину, включающую ограниченное первое применение ядерного оружия».
В то же время, по словам дипломата, у США в настоящий момент есть только одно нестратегическое оружие — бомба B-61.
Россия считает грубым нарушением ДРСМД развертывание в Румынии и Польше пусковых установок Mark 41, которые способны запускать крылатые ракеты Tomahawk (дальностью до 2500 километров), достигающие практически любой цели на территории европейской части России.
США обвиняют Россию в сокрытии истинных возможностей 9М729 наземного комплекса «Искандер-М», заявляя, что ракета имеет дальность действия до 5500 километров, а не 500 километров, как утверждает Минобороны России.
Согласно заключенному между СССР и США в 1987 году договору, запрещалось производство и испытания крылатых и баллистических ракет с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Действие ДРСМД официально прекратилось 2 августа 2019 года.