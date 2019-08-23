Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как русская дача стала стилем жизниЭто слово невозможно перевести на другие языки, дача — она и есть dacha
Фоторепортажи
16В России обнаружили еще одни «Мальдивы»
9Шорт-лист Королевского фотографического общества
10:42 (мск), источник: Ведомости

Турецкие военные попали в окружение сирийских войск вместе с боевиками

Обострение ситуации в Идлибе планируют обсудить президенты России и Турции.

Источник: AP 2019

Сирийские правительственные войска заняли в четверг город Хан-Шейхун, расположенный в южной части зоны деэскалации Идлиб, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к Минобороны России. По его словам, город был очищен от боевиков группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»*, созданной на базе запрещенного в России «Фронта ан-Нусра», и ряда более мелких группировок, примкнувших к ней. По данным арабского издания Al Masdar, войска, наступавшие в районе Хан-Шейхуна, встретились с правительственными отрядами восточнее у города Эт-Таманиа и замкнули котел. При этом сирийские военные перерезали все дороги, ведущие к турецкому наблюдательному посту в районе населенного пункта Морек в 10 км к югу от Хан-Шейхуна.

Таким образом, этот наблюдательный пункт турецких вооруженных сил оказался внутри контролируемого боевиками котла, окруженного сирийскими правительственными войсками.

Действия сирийской армии на юге Идлиба проводились в сложных условиях, обусловленных присутствием в зоне спецоперации нескольких тысяч гражданских лиц при кратно превышающем их числе боевиков, говорит собеседник в российском военном ведомстве, но данные действия себя «полностью оправдали»: по его словам, «по факту взятие Хан-Шейхуна позволяет говорить о начале операции по разгрому южной группировки джихадистов» — одной из самых крупных в Идлибе.

Идлиб является одной из самых проблемных зон в Сирии: там сосредоточено наибольшее количество радикальных исламистов (их число, по разным оценкам, может достигать 35 000 человек) и расположены десятки объектов, содержащих химические вещества.

По оценке президента России Владимира Путина, до 90% идлибской зоны деэскалации контролируется террористами и «российские военные фиксируют переброску боевиков оттуда в другие регионы мира».

Новость
Лавров заявил, что российские военные находятся «на земле» в сирийском Идлибе

Боевики действительно осуществляют вылазки из Идлиба, хотя этот вопрос должна была держать на контроле турецкая сторона, но она «не проявляет какой-либо активности по этому вопросу», утверждает человек, близкий к Минобороны. На это, по его словам, накладываются крайне сложные отношения сирийских и турецких военных в последние недели. В понедельник направлявшаяся к наблюдательному посту Морек колонна турецкой военной техники была обстреляна самолетами ВВС Сирии, посчитавшими, что колонна везет помощь боевикам, погибло трое турецких военных. МИД Сирии счел такие действия Турции «вопиющим вмешательством», турецкие военные в ответ заявили, что такие шаги противоречат договоренностям Анкары и Москвы по Сирии, и добавили, что ожидают от России принятия мер по предотвращению в будущем ударов по турецким военным в Сирии. Сразу после инцидента к переговорам подключились начальники генштабов вооруженных сил России и Турции, их итоги не раскрывались. В ближайшие дни вопрос о действиях сторон в Идлибе должны обсудить по телефону Владимир Путин и Реджеп Эрдоган, сообщил представитель президента Турции Ибрагим Калын. Турецкое информагентство «Анадолу» сообщило, что в связи с ситуацией в Идлибе туда перебрасываются дополнительные военнослужащие и бронетехника турецкой армии, а также боеприпасы.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в четверг приветствовал взятие Хан-Шейхуна: «Борьба с террористическими группировками будет продолжаться во всех зонах абсолютно, тем более с теми террористами, которые продолжают вылазки против сирийских вооруженных сил и против российской базы Хмеймим». Он также не исключил проведение в ближайшем будущем телефонного разговора между Путиным и Эрдоганом в связи с обстановкой в Сирии.

Источник: Ведомости

Иван Сафронов, Светлана Бочарова

* Террористическая организация, запрещена в России

 Последний зарубежный эксплуатант SSJ100 продает российские самолеты
Производитель фильма «Вий» требует долг с Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера
Последний иностранный заказчик отказывается от Superjet
На юге России заметили комаров, переносящих вирусы и лихорадку
Крупные банки начали массово снижать ставки ипотеки
Макгрегор объяснился за нападение на пожилого мужчину в баре
Борис Джонсон положил ногу на стол перед Макроном
Российская компания подала в суд на Джеки Чана и Шварценеггера
Здоровье
Врач предложил худеть на колбасе Так можно?
WOWSale
34 самых крутых товара с AliExpress: выбор читателей Ежедневно мы подбираем для вас лучшие товары от проверенных продавцов и делимся самыми крутыми находками с AliExpress. В этой статье – топ вещей, вызвавших наибольший интерес у наших пользователей.
Авто
Что качественнее: немцы, японцы или корейцы? Почти 20 тысяч читателей ответили на вопросы Авто Mail.ru
Кино
Двухлетняя дочь Банщиковой играет сына главной героини «Ищейки» Маша вместе с мамой снимается в продолжении популярного сериала
Недвижимость
Рассказ россиянина о жизни в Финляндии
Эксперты рассказали, как изменятся цены на недвижимость осенью
Российские города захотели улучшить за счет резервов «на черный день»
У россиян запретили отбирать жилье за небольшие долги по ипотеке
Популярные темы на «Детях»
Можно ли остановить насилие по отношению к женам?! В России. 627
Клетка для морской свинки 272
Дети от разных браков и подарки 269
Хотели бы 4-дневную рабочую неделю 242
Леди
В моду вошли «губы вишенкой» Это не поза для селфи и не умение сфотографироваться с ягодой, а тренд из косметологии.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь