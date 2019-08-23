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01:50 (мск), источник: Коммерсантъ

Трамп обсудит с Меркель зависимость Германии от российского газа

Президент США Дональд Трамп на саммите G7 (пройдет 24—26 августа в Биаррице) намерен обсудить с канцлером ФРГ Ангелой Меркель зависимость Германии от поставляемого Россией газа, сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

Источник: AP 2019

Он заявил, что важной темой будет торговля. «Также они обсудят энергетическую безопасность», — добавил он (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, США выступают против строительства российского газопровода «Северный поток-2». Он предназначен для снижения объемов транзита газа через территорию Украины. Труба будет проложена из РФ и пройдет по территории Германии, Нидерландов и Австрии.

В июле комитет по иностранным делам Сената США проголосовал за введение санкций в отношении компаний-участников трубопровода.

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