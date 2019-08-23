01:50 (мск), источник: Коммерсантъ
Трамп обсудит с Меркель зависимость Германии от российского газа
Президент США Дональд Трамп на саммите G7 (пройдет
Он заявил, что важной темой будет торговля. «Также они обсудят энергетическую безопасность», — добавил он (цитата по «РИА Новости»).
Напомним, США выступают против строительства российского газопровода «Северный поток-2». Он предназначен для снижения объемов транзита газа через территорию Украины. Труба будет проложена из РФ и пройдет по территории Германии, Нидерландов и Австрии.
В июле комитет по иностранным делам Сената США проголосовал за введение санкций в отношении