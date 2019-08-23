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12:45 (мск), источник: Интерфакс

Марин Ле Пен назвала пародией на холодную войну нежелание ЕС видеть Россию в G8

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU — Лидер французской ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен раскритиковала позицию Евросоюза, выступающего против возвращения России в «большую восьмерку» (G8).

Источник: Reuters

«Выступая против возвращения России в “группу восьми”, Евросоюз устраивает абсурдную пародию на холодную войну», — написала политик в пятницу в твиттере.

По ее словам, антироссийская идеология анахронична, и такой подход в отношении России вредит интересам европейских стран.

Накануне сообщалось, что Евросоюз не поддерживает идею президента США Дональда Трампа о возвращении России в «группу восьми». Высокопоставленный европейский чиновник сообщил журналистам, что в ЕС не поддерживают возможность возвращения РФ в G8, поскольку причины ее исключения из этого формата по-прежнему остаются в силе. Он отметил, что приглашение России сейчас стало бы «признаком слабости» и «контрпродуктивным решением».

Этот комментарий прозвучал после того, как Трамп несколько раз за последние дни высказался за то, чтобы рассмотреть идею возвращения РФ в G8.

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что России нужно будет дать возможность вернуться в G8 после решения украинского кризиса. «Уместно говорить о том, чтобы в итоге Россия смогла вернуться в G8. Предварительное условие для этого — выработка решения по Украине», — сказал Макрон.

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, со своей стороны, заявили в четверг, что не видят возможности вернуть Россию в «группу восьми» до решения украинского кризиса.

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