Росгвардия получит право требовать здания и землю для выполнения боевых задач

Исключение составляют объекты в границах зон с особыми условиями использования территорий, а также объекты культурного наследия. Проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов. На данный момент документ находится на стадии общественного обсуждения.
В тексте проекта говорится, что местные власти должны предоставить бойцам Росгвардии здания, помещения или земельный участок для выполнения служебно-боевых задач в соответствии с пунктами 1, 3, 4, 6 и 7 ч. 1 ст. 2 Федерального закона «О войсках национальной гвардии России». Под этими пунктами в законе прописаны следующие задачи: охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности; обеспечение режимов ЧП, военного положения, контртеррористической операции; борьба с терроризмом; надзор за соблюдением российского законодательства в сфере оборота оружия и обеспечение безопасности объектов ТЭК; содействие ФСБ в охране госграницы.
При штатной ситуации местные власти должны предоставить требуемые объекты или землю после письменного запроса. На принятие решения отводится 10 рабочих дней.
Во время экстренных случаев запрос может поступить в устной форме, однако в течение суток должно быть оформлено письменное подтверждение.