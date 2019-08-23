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13:07 (мск), источник: Ведомости

Путин поручил подготовить симметричный ответ на ракетное испытание США

Президент России Владимир Путин поручил подготовить симметричный ответ на испытания ракеты, которые Пентагон провел 19 августа и которые не соответствуют положениям Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Источник: Reuters

Об этом он заявил во время заседания Совета безопасности России, сообщается на сайте Кремля. Поручение дано Минобороны, МИД и профильным ведомствам.

Как отметил президент, Россия и раньше располагала данными о том, что США длительное время занимаются созданием оружия, запрещенного по ДРСМД. Вместо того чтобы начать соблюдать договор, американцы «срежиссировали пропагандистскую кампанию» о том, что договор не соблюдает Россия, подчеркнул он. Не остается сомнений, что истинные замыслы США — избавиться от ограничений и «развязать себе руки для развертывания в различных регионах мира ранее запрещенных ракет», добавил Путин.

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Что означает выход США из ДРСМД?

Россия по-прежнему открыта к равноправному и конструктивному диалогу с США для восстановления доверия и укрепления международной безопасности, отметил также российский лидер.

19 августа Пентагон объявил о пуске крылатой ракеты с мобильной установки на острове Сан-Николас (Калифорния). После более чем 500 км полета ракета точно поразила цель, отчитывалось американское ведомство.

По ДРСМД Россия и США обязывались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней и меньшей дальности (от 1000 до 5500 км и от 500 до 1000 км соответственно), а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты.

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В начале февраля этого года президент США Дональд Трамп заявил о приостановке действия ДРСМД, объяснив это решение нарушениями со стороны России. Москва отвергла обвинения и также заявила о приостановке договора.

О том, что США планируют в августе провести испытания ракеты меньшей дальности (около 1000 км), сообщал в марте Reuters со ссылкой на источник в Пентагоне. Если пуск пройдет успешно, то ракета может быть развернута в течение 18 месяцев, добавил он. Кроме того, собеседник говорил, что США планируют провести испытание и ракеты средней дальности, но деталей не уточнял. CNN подтверждал планы американских властей провести испытание ракеты. Как отмечал телеканал, ракета была «разработана специально для того, чтобы бросить вызов России в Европе».

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Что нужно знать о договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

История, суть и важность договора — в материале «Ъ».

Кирилл Буланов

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