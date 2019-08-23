В Кремле исключили возможность неосведомленности Путина о серьезных ЧС в стране

14:14 (мск), источник: Известия
В пятницу, 23 августа, представитель Кремля по просьбе журналистов прокомментировал публикацию в журнале «Дилетант», в которой
Дело в том, что мы не знаем, как и по каким каналам руководство СССР в то время получало информацию. Но я могу сказать ответственно, что в наше время это исключено.
Он пояснил, что множественность источников, из которых президент получает информацию, скорость обмена информацией и внутри страны, и
8 августа на военном полигоне в Архангельской области произошел взрыв. Изначально сообщалось, что ЧП связано с испытанием жидкостного ракетного двигателя.
Погибли пятеро сотрудников саровского ядерного центра. По данным Росгидромета, после этого инцидента уровень радиации в городе кратковременно был превышен в 4−16 раз, два часа спустя ситуация нормализовалась.
21 августа Путин рассказал, что взрыв произошел во время работы над перспективными вооружениями. Он заверил, что сейчас ситуация в месте ЧП находится под контролем, а превышение радиационного фона не было зафиксировано соседними государствами.