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14:14 (мск), источник: Известия

В Кремле исключили возможность неосведомленности Путина о серьезных ЧС в стране

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков исключил возможность того, что российский лидер Владимир Путин может быть не информирован или введен в заблуждение в связи с той или иной чрезвычайной ситуацией в стране.

Источник: Reuters

В пятницу, 23 августа, представитель Кремля по просьбе журналистов прокомментировал публикацию в журнале «Дилетант», в которой экс-президент СССР Михаил Горбачев говорит о том, что в первые сутки после аварии на Чернобыльской АЭС окружение держало его в неведении относительно возможных последствий катастрофы. В связи с этим у Пескова спросили, возможна ли такая ситуация сегодня в связи с аварией на полигоне в Архангельской области.

Дело в том, что мы не знаем, как и по каким каналам руководство СССР в то время получало информацию. Но я могу сказать ответственно, что в наше время это исключено.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ
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Он пояснил, что множественность источников, из которых президент получает информацию, скорость обмена информацией и внутри страны, и из-за рубежа настолько высока, что фактически такие ситуации, как было тогда с Чернобылем, невозможны.

8 августа на военном полигоне в Архангельской области произошел взрыв. Изначально сообщалось, что ЧП связано с испытанием жидкостного ракетного двигателя.

Погибли пятеро сотрудников саровского ядерного центра. По данным Росгидромета, после этого инцидента уровень радиации в городе кратковременно был превышен в 4−16 раз, два часа спустя ситуация нормализовалась.

21 августа Путин рассказал, что взрыв произошел во время работы над перспективными вооружениями. Он заверил, что сейчас ситуация в месте ЧП находится под контролем, а превышение радиационного фона не было зафиксировано соседними государствами.

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21 августа© Ньюстюб
Следите за развитием темы Взрыв ракеты на полигоне в Архангельской области
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