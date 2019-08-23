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15:58 (мск), источник: Интерфакс

В Думе предложили ответить на испытания США ракеты новым Карибским кризисом

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU — Действенным ответом РФ на испытания американцами ракет, нарушающих ДРСМД, стало бы размещение российских ракетных систем в Венесуэле. Так считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Источник: U.S. Air Force

В частности, он заявил «Интерфаксу» что можно просто провести соответствующие переговоры с Каракасом.

Это, конечно, жестко. Может быть, будет даже Карибский кризис-2, но именно Карибский кризис позволил надолго остудить американцев.
Александр Шерин
заместитель председателя комитета Госдумы по обороне
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Как пояснил парламентарий, если разместить такую систему в Венесуэле, США будут более аккуратно себя вести, поскольку Вашингтон понимает только грубую силу, а цивилизованный диалог бесполезен.

Размещение ракетных систем в Венесуэле, по его словам, будет для США более болезненным, чем размещение ракет при советской власти на Кубе: «вопрос не только в расстоянии, но и в уязвимости».

Кроме того, он отметил, что Венесуэла — нефтяное государство, которое в состоянии оплатить у себя на территории размещение ракетных систем.

Во время загрузки произошла ошибка.

Об испытании новой крылатой ракеты наземного базирования, характеристики которой идут вразрез с прекратившим действие ДРСМД, было сообщено 19 августа. Сами испытания прошли днем раньше.

В Пентагоне заявили, что ракета стартовала с «наземной мобильной пусковой установки и точно поразила цель после более чем 500 км полета», и подчеркнули, она была спроектирована для доставки обычных, а не ядерных боеголовок.

Во время загрузки произошла ошибка.

23 августа президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны, МИД и другим профильным ведомствам проанализировать уровень угрозы для страны и подготовить исчерпывающие меры по симметричному ответу.

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