18:59 (мск), источник: РИА Новости
Сирийская армия освободила Хан-Шейхун и поселения на севере провинции Хама
ДАМАСК, 23 авг — РИА Новости. Генштаб вооруженных сил Сирии объявил об освобождении города
«После интенсивных ударов в течение предыдущих дней и окружив террористов полностью на севере Хамы, наши смелые военные смогли очистить следующие деревни:
Данные территории объявлены свободными от террористов, боевики понесли значительный ущерб в живой силе и в технике.
«Продвижение армии продолжается быстрыми темпами … армия намерена очистить всю территорию Сирии от грязи террористов и их покровителей», — говорится в заявлении.
Отмечается, что в данный момент идут работы по разминированию освобожденных поселений.