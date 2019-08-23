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18:59 (мск), источник: РИА Новости

Сирийская армия освободила Хан-Шейхун и поселения на севере провинции Хама

ДАМАСК, 23 авг — РИА Новости. Генштаб вооруженных сил Сирии объявил об освобождении города Хан-Шейхун и ряда сел на севере провинции Хама и намерении продолжить продвижение войск далее на север до освобождения всей территории страны.

Источник: РИА Новости

«После интенсивных ударов в течение предыдущих дней и окружив террористов полностью на севере Хамы, наши смелые военные смогли очистить следующие деревни: Хан-Шейхун, Мурик, Латамина, Телль-Сайад, Латмин, Кафр-Зейта, Лахая и другие», — говорится в заявлении, зачитанном представителем генштаба ВС САР в эфире гостелеканала Ikhbariya.

Данные территории объявлены свободными от террористов, боевики понесли значительный ущерб в живой силе и в технике.

«Продвижение армии продолжается быстрыми темпами … армия намерена очистить всю территорию Сирии от грязи террористов и их покровителей», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в данный момент идут работы по разминированию освобожденных поселений.

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