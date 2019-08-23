18:17 (мск), источник: Интерфакс
Госдеп подтвердил вступление в силу новых санкций против РФ 26 августа
Москва. 23 августа. INTERFAX.RU — Госдеп США в пятницу подтвердил, что второй пакет санкций против России по делу об отравлении
5 августа Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США уже сообщало, что вторая часть антироссийских санкций по обвинению в применении химоружия в британском Солсбери вступит в действие 26 августа.
Первые санкции в отношении России за несоблюдение закона США о контроле над химическим и биологическим оружием (CBW Act) были введены в августе 2018 года. Для второго этапа санкций по закону CBW Act нужно было выбрать минимум три меры из шести, перечисленных в этом документе.
В итоге США остановились на следующих трех мерах: Вашингтон будет выступать против выдачи всех кредитов или оказания иной
Эти исключения смягчают эффект санкций, отмечают аналитики
4 марта 2018 года Сергей и Юлия Скрипали были обнаружены без сознания в Солсбери. Впоследствии британские следователи пришли к выводу, что Скрипали пострадали от
В качестве ответных мер Лондон, а также ряд