Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Продукты, которые нас разоряютКак авокадо и матча поработили наши кошельки
Фоторепортажи
14Верный друг: как отмечали День фронтовой собаки
14Тропы к ликам: как изучить Русский Север и сделать доброе дело
18:17 (мск), источник: Интерфакс

Госдеп подтвердил вступление в силу новых санкций против РФ 26 августа

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU — Госдеп США в пятницу подтвердил, что второй пакет санкций против России по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери начнет действовать с 26 августа этого года, говорится в заявлении ведомства, обнародованном в Федеральном регистре США.

Источник: Reuters

5 августа Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США уже сообщало, что вторая часть антироссийских санкций по обвинению в применении химоружия в британском Солсбери вступит в действие 26 августа.

Первый пакет санкций по делу Скрипалей

Первые санкции в отношении России за несоблюдение закона США о контроле над химическим и биологическим оружием (CBW Act) были введены в августе 2018 года. Для второго этапа санкций по закону CBW Act нужно было выбрать минимум три меры из шести, перечисленных в этом документе.

В итоге США остановились на следующих трех мерах: Вашингтон будет выступать против выдачи всех кредитов или оказания иной финансово-технической помощи России со стороны международных финансовых организаций, таких как Всемирный банк и МВФ; США ужесточат выдачу лицензиям компаниям, продающим РФ ряд товаров и технологий; запретят американским банкам участвовать в первичном рынке валютного суверенного долга России и выдавать кредиты правительству РФ.

Как сообщалось, новые санкции США не затрагивают российские госкомпании, а также вторичный рынок суверенного долга, номинированного в рублях (на долг в российской валюте ограничения не распространяются).

Эти исключения смягчают эффект санкций, отмечают аналитики исследовательско-консалтинговой компании Eurasia Group.

Отравление Скрипалей в Солсбери

4 марта 2018 года Сергей и Юлия Скрипали были обнаружены без сознания в Солсбери. Впоследствии британские следователи пришли к выводу, что Скрипали пострадали от нервно-паралитического отравляющего вещества «Новичок» (А-234). Эти выводы подтвердила комиссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию.

Дело Скрипалей
15 августаНайдена новая жертва отравления в Солсбери
7 августаСкотленд-Ярд заявил, что не имеет доказательств причастности властей РФ к делу Скрипалей
2 августаВ администрации США объявили о новых санкциях против России

В качестве ответных мер Лондон, а также ряд стран-союзников Соединенного Королевства выслали из своих стран около 140 российских дипломатов. В Москве решительно отвергают все обвинения в свой адрес и напоминают, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем ОЗХО.

Справка
Что стало известно из отчета полиции об отравлении в Солсбери

Как отравили Скрипалей: версия британских властей.

Следите за развитием темы Новые санкции США
Российский хоккеист дисквалифицирован на 4 года за кокаин
Россиянам напомнили о ближайших длинных выходных
В США скончался один из богатейших людей планеты Дэвид Кох
Медведев потребовал сохранить зарплату при вводе четырехдневки
Названы «модные» продукты, разоряющие россиян
Как выглядит «Небесный коридор» в Китае (видео)
На дне Акабского залива появился подводный музей (видео)
Здоровье
Мужчина 30 лет жил с огромным червем в мозге 59-летний пациент страдал от сильных головных болей.
WOWSale
За копейки: 34 очень крутых штук с AliExpress Ежедневно мы подбираем для вас лучшие товары от проверенных продавцов и делимся самыми крутыми находками с AliExpress. В этой статье – топ вещей, вызвавших наибольший интерес у наших пользователей.
Авто
Что качественнее: немцы, японцы или корейцы? Почти 20 тысяч читателей ответили на вопросы Авто Mail.ru
Кино
Двухлетняя дочь Банщиковой играет сына главной героини «Ищейки» Маша вместе с мамой снимается в продолжении популярного сериала
Недвижимость
В Санкт-Петербурге подорожало дешевое жилье
Рассказ россиянина о жизни в Финляндии
Объяснена симпатия провинциалов к Петербургу и нелюбовь к Москве
Российские города захотели улучшить за счет резервов «на черный день»
Популярные темы на «Детях»
Маленькое путешествие - отчет. 426
Тупик 419
борода мужа 311
Сравним? 291
Леди
В моду вошли «губы вишенкой» Это не поза для селфи и не умение сфотографироваться с ягодой, а тренд из косметологии.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь