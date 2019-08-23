Американский бизнесмен рассказал о романе с Марией Бутиной. Он утверждает, что встречался с ней по заданию ФБР

Бирн — один из пионеров онлайн-торговли. В 1999 году он создал компанию Overstock, которая продавала мебель через интернет. По данным Forbes, последние годы она терпела серьезные убытки, и Бирн понял, что конкурировать с гигантами типа Amazon и Wayfair бесполезно. Поэтому он стал активно инвестировать в криптовалюту и стартапы по развитию технологий блокчейна.
В конце июля американская журналистка Сара Картер опубликовала материал о связях Бирна и Бутиной, а также о той роли, которую в этом сыграло ФБР. В середине августа на сайте компании Overstock появился пресс-релиз, в котором бизнесмен подтвердил достоверность истории.
По словам Бирна, он впервые встретился с Бутиной в июле 2015 года на ежегодном собрании либертарианцев в Лас-Вегасе. Она рассказала бизнесмену о его популярности в России и пригласила в Москву выступить в Центробанке с лекцией о технологиях блокчейн и встретиться с высокопоставленными российскими чиновниками и олигархами. При этом россиянка предложила продолжить общение «под видом романтических отношений», поскольку опасалась слежки за собой.
Патрик Бирн | Источник: AP 2019
Как утверждает бизнесмен, до этого он несколько раз сотрудничал с «людьми в черном», то есть с американскими спецслужбами, поэтому решил проинформировать их о странном знакомстве. Бирн добавил, что получил от ФБР «расплывчатые инструкции» узнать Бутину получше.
По его словам, агенты скептически отнеслись к тому, что россиянка может представлять какой-либо интерес.
В сентябре 2015 года Бутина и Бирн встретились в одном из отелей Нью-Йорка. Между ними завязался роман. По словам бизнесмена, россиянка даже приезжала к нему домой в штат Юта. Бирн называет Бутину интеллектуалкой, с которой он обсуждал историю, философию и говорил о политике. Со временем у него стали появляться подозрения, что россиянка может быть не той, за кого себя выдает, поскольку она все чаще говорила о том, что хотела бы наладить контакты с представителями американского истеблишмента.
Бирн утверждал, что Бутина неоднократно поясняла, что не занимается шпионажем, в том числе когда он задал вопрос об этом напрямую. «Тем не менее, чем больше она крутилась в политических кругах, тем больше меня беспокоило то, что она попадет в беду», — сказал бизнесмен.
Чем больше он общался с россиянкой, тем сильнее верил, что она — амбициозная идеалистка, которая налаживала контакты для российско-американского сотрудничества, а не занималась шпионской или другой незаконной работой.
Мария Бутина | Источник: AP 2019
Бирн подчеркнул странную позицию ФБР в этом деле. По его словам, когда в 2016 году отношения с Бутиной стали сходить на нет, власти попросили его возобновить связь. Решение, по его словам, приняли на самом высоком уровне, и бывший директор ФБР Джеймс Коми знал о нем. Ему объяснили, что это нужно для расследования предполагаемого вмешательства России в американские выборы. К тому моменту бизнесмен уже рассказал федералам о попытках Бутиной установить доверительные отношения с высокопоставленными представителями Республиканской партии, но ФБР не сделало ничего, чтобы это предотвратить.
«Это было так странно. Я думал, что ФБР как будто позволяет этому скандалу развиваться, и когда-нибудь они собираются встряхнуть его и забрызгать последствиями всю Республиканскую партию», — сказал Бирн в интервью CNN. В ответ Коми назвал предположения бизнесмена «нелепыми» и сказал, что в ФБР так не работают.
Бирн объяснил, что решение публично заявить о своей работе на правительство далось ему непросто. Он принял его после разговора с другом и наставником, миллиардером Уорреном Баффетом. Тот со своей стороны уточнил, что был не в курсе, о чем собирается рассказать Бирн, но посоветовал «следовать зову совести».
Бизнесмен считает, что расследование против Бутиной вели необоснованно и она стала заложницей Рашагейта. Бирн признался, что все еще любит Бутину.
«Мария должна вернуться домой и однажды стать президентом России. Это лучшее, что может случиться с Россией и США», — приводит его слова New York Times.
Откровения стоили бизнесмену карьеры. После публикации пресс-релиза о сотрудничестве с ФБР акции Overstock подешевели больше чем на 30%. Из-за этого 22 августа Бирн объявил об отставке с поста генерального директора и члена совета директоров компании. «Хотя патриотично настроенные американцы в письмах выражают мне поддержку, мое дальнейшее присутствие может негативно повлиять на ведение бизнеса», — написал он в письме к акционерам. После этого акции компании подорожали на 15%.
Марию Бутину задержали в США летом 2018 года по обвинению в работе иностранным агентом без уведомления властей. В декабре она пошла на сделку со следствием и признала вину в заговоре с целью навредить США и в работе незарегистрированным агентом иностранного государства. В апреле 2019 года ее приговорили к 18 месяцам тюрьмы. Бутиной зачли срок, который она находилась под стражей, пока ждала приговор. Россиянка должна выйти на свободу 25 октября.
Адвокат Бутиной Роберт Дрисколл подтвердил романтические отношения между подзащитной и Бирном. По его словам, он направил письма в министерство юстиции США и в прокуратуру с просьбой провести расследование после признаний бизнесмена. Дрисколл утверждает, что во время судебного разбирательства агенты ФБР отрицали, что у них есть какая-либо информация о связи Бутиной и Бирна и о сомнениях бизнесмена в том, что Бутина — шпионка или иностранный агент.
Мария Бутина во время судебного заседания | Источник: AP 2019