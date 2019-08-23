19:21 (мск), источник: Коммерсантъ
По Киеву пройдут двумя маршами
Украина готовится отпраздновать годовщину независимости.
В субботу в Киеве отметят 28-ю годовщину независимости страны. В украинской столице состоится официальный Марш достоинства с участием президента Владимира Зеленского, который продолжится праздничным концертом, а также пройдет альтернативный Марш защитников Украины. Президент Зеленский не стал возражать против альтернативных шествий в столице, напомнив, что Украина — «открытая страна».
24 августа Украина отмечает государственный праздник — в память о событиях 1991 года, когда Верховный совет УССР принял постановление о провозглашении независимости Украины (вступило в силу сразу после принятия) и Акт провозглашения независимости Украины. 28 лет спустя в этот день в Киеве и других городах страны пройдут марши (парады без участия военной техники), а в столице также запланированы церемония в память героев «Небесной сотни», награждение выдающихся украинцев и
На этой неделе глава Минобороны Степан Полторак подтвердил, что военнослужащие, в том числе и срочной службы, а также курсанты получат по 1 тыс. гривен (2,6 тыс. руб.). А военнослужащие, которые привлекались в 2019 году к выполнению задач в составе подразделений объединенных сил, и те, кто защищает территориальную целостность государства на востоке Украины, — по 2 тыс. гривен.
Вместо этого в 9:30 в центре Киева на месте гибели героев «Небесной сотни» (расстрелянных и погибших во время революции 2014 года) будет объявлена общенациональная минута молчания — прозвучат сто ударов колокола.
Под звук колоколов на площади Независимости поднимут национальный флаг. Военный хор исполнит гимн Украины, после чего все желающие смогут возложить цветы. В 9:50 пройдет награждение украинцев, которые достигли успехов в разных сферах, а еще позже состоится
При этом президент Зеленский заявил, что вместо парада деньги лучше направить военным, и выделил на премии 300 млн гривен (788 млн руб.). «Кто может дать обществу отчет, о каких 300 млн идет речь? — тогда же возмутился
Позицию господина Порошенко поддержали и коллеги по партии «Европейская солидарность», которая на недавних досрочных выборах получила 25 мест в парламенте. Например, бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий призвал ветеранов войны и «революции достоинства» пройти 24 августа альтернативным парадом по Крещатику. «Чтобы почтить бессмертный подвиг украинских героев, призываю всех, кто боролся и воевал за свободу Украины — участников “революции достоинства”, ветеранов
Первый
Участники этого марша соберутся в 10:00 у Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, пройдут по улице Владимирской, бульвару Шевченко, а затем по Крещатику до майдана Незалежности. Там сделают коллективное фото и исполнят гимн Украины. Завершится все молебном военных капелланов по погибшим на востоке Украины в Михайловском соборе.
«Первая колонна — это семьи погибших в АТО, вторая — раненые майдановцы и члены героев “Небесной сотни”, третья — мужчины и женщины с инвалидностью, которые получили ранения во время отражения российской агрессии, за ними — ветераны по колоннам и территориальному принципу, а далее — отдельные боевые подразделения, волонтерские инициативные группы, добровольческие формирования, госпитальеры, батальон добровольческой медицинской службы, духовенство и все желающие», — рассказал Антон Колумбет, участник альтернативного марша.
«Мне кажется, что у нас есть День независимости Украины, и это самое главное. И нет альтернативы этому дню, — заявил в пятницу президент Владимир Зеленский.— Я не считаю, что это “альтернативный” парад, это очень неправильно. Давайте начинать с вами с риторики. Мы объединяем Украину? Я считаю, что это самое главное». «У нас открытая страна. Поэтому — пожалуйста», — прокомментировал политик организацию альтернативного марша.
Виктор Воронюк, Киев; Галина Дудина
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