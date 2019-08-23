21:46 (мск), источник: РИА Новости
«Слава Украине!» Борис Джонсон обратился к украинцам на мове
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Британский
На видео дипломаты зачитали текст песни Тараса Петриненко «Украина». В конце ролика Джонсон воскликнул «Слава Украине!», на что сотрудники украинского посольства хором ответили «Героям слава!».
«Слава Украине — Героям слава!» — лозунг «Украинской повстанческой армии» *.
Героизация УПА* и ее лидеров — Степана Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.
В частности, общественность призывают не забывать о зверствах бойцов ОУН-УПА* во время и после войны, например, о «волынской резне» — массовом уничтожении в 1943 году украинскими националистами польского гражданского населения на Волыни, до сентября 1939 года преимущественно находившейся в составе Польши. По данным исследователей, общее число жертв трагедии колеблется от 36 тысяч до 100 тысяч человек.
*Запрещенная в России организация.
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