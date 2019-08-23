22:07 (мск), источник: ТАСС
Макрон заявил, что «капитализм деградировал и сошел с ума»
Президент Франции также призвал реформировать систему международных отношений.
ПАРИЖ, 23 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает необходимым, чтобы после саммита Группы семи, который пройдет
«Я считаю необходимым вслед за саммитом G7 продолжить выдвигать на французском и европейском уровнях, а также на уровне международных коалиций инициативу по пересмотру нашей международной системы. Необходимо, чтобы к этим работам присоединились как предприятия и фирмы, так и международные организации, функционирование которых должно быть пересмотрено во взаимной увязке», — отметил Макрон. Он пообещал при этом, что «поднимет этот вопрос и на саммите Группы семи».
«Однако нельзя не признать, что эта модель заржавела в результате того, что деградировала сама система демократии. А также потому, что сам капитализм деградировал и сошел с ума — так как мы сами же порождаем те проявления неравенства, урегулировать которые мы затем не в состоянии», — цитирует AFP президента Франции.
По сведениям агентства, полученным от администрации президента, в ходе данной встречи в Елисейском дворце была достигнута договоренность «создать коалицию предприятий и фирм, которые будут выступать за инклюзивное развитие и за снижение негативного воздействия их деятельности, проводимой в сферах морского транспорта, текстильной промышленности, технологий искусственного охлаждения».