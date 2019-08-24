03:37 (мск), источник: Известия
США нашли способ получить доступ к Гренландии
Генеральное консульство США в Гренландии намерен открыть Госдепартамент. Информацию об этом распространило агентство Associated Press в пятницу, 23 августа.
Предложение содержится в письме конгрессу США. В самом ведомстве сообщают, что мера необходима в связи с возросшим стратегическим и экономическим интересом Вашингтона к этой территории.
Отмечается, что это будет не первым случаем открытия американского генконсульства на этом датском острове. Дипмиссия США было открыта в Гренландии в 1940 году в период нацистской оккупации Дании и закрыта в 1953 году.
16 августа издание The Wall Street Journal сообщило, что Трамп задумался о покупке принадлежащей Дании Гренландии, чтобы усилить позиции США в Арктике. Кроме того, остров богат природными ископаемыми.
В МИД Гренландии ответили, что остров не продается, а
При этом принцесса Дании Антония