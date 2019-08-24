03:08 (мск), источник: ТАСС
Бывший деловой партнер Трампа передавал ФБР и ЦРУ касавшиеся России данные
Информация об активном сотрудничестве Феликса Сэтера с ФБР и ЦРУ приводится в датируемом августом 2009 года письме.
Информация об активном сотрудничестве Сэтера с ФБР и ЦРУ приводится в датируемом августом 2009 года письме. Его направил в суд являвшийся в то время прокурором указанного округа Бентон Кэмпбелл в связи с начатым в 1998 году в отношении Сэтера разбирательством. Бизнесмена тогда обвинили, в частности, в мошенничестве с ценными бумагами. Письмо Кэмпбелла, а также некоторые другие касающиеся дела документы были рассекречены в пятницу.
Кэмпбелл в августе 2009 года обратился к суду с просьбой проявить снисхождение к Сэтеру и смягчить приговор, поскольку бизнесмен в 1998 году признался в причастности к мошенничеству и начал активно сотрудничать с американскими властями.
Большая часть информации об этих делах в документе цензурирована, однако уточняется, что бизнесмен по указанию американских следователей ездил на Кипр и в Турцию.
В документе говорится, что Сэтер, который был рожден в России, «воспользовался своими связями» с российскими военными, в том числе в отставке, а также бывшими сотрудниками КГБ для «передачи США важной информации», в особенности о Ближнем Востоке. Сведения, которые бизнесмен передал ФРБ и ЦРУ, также касались Афганистана и ряда других стран.
По словам Кэмпбелла, Сэтер также предоставил властям США информацию о «главарях организованных преступных группировок в России». «Он предоставил сведения об интересах российских бизнесменов в США и о связях этих лиц с организованной преступностью», — говорится в письме.
В документе также уточняется, что Сэтер информировал представителей властей о различных организованных преступных группировках, действовавших в
Как следует из документов в базе суда, вынесение приговора Сэтеру на протяжении многих лет откладывалось. В октябре 2009 года суд обязал его выплатить штраф в размере $25 тыс. Судья тогда решил не приговаривать бизнесмена к тюремному заключению.
Газета The Washington Post сообщала ранее, что Сэтер в 2015 году предлагал руководству компании Трампа Trump Organization заняться строительством небоскреба Trump Tower в Москве. Издание утверждало, что Сэтер настойчиво рекомендовал Трампу приехать в Москву и представить там предложение по строительству небоскреба, однако этого так и не произошло. Как писало издание, возникли трудности с получением разрешения на строительство, в начале 2016 года проект свернули.