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08:41 (мск), источник: РИА Новости

США будут грозить войной с Россией на территории Европы, заявил эксперт

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. США будут угрожать ЕС возможным широкомасштабным конфликтом с Россией на территории Европы, заявил эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с RT.

Источник: AP 2019

Так он прокомментировал недавний доклад Института исследований в сфере безопасности Евросоюза и Оборонного колледжа НАТО о перспективах сотрудничества альянса и ЕС.

В тексте документа, в частности, указывается, что сближению двух организаций может поспособствовать противодействие «вновь усиливающейся России».

«Европа становится театром военных действий между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. Очевидно, что американцы будут шантажировать Европу риском развязывания широкомасштабного конфликта на её территории», — сказал он.

Он добавил, что сам по себе это доклад отражает «различные риски, страхи и фобии» европейских стран по поводу их будущего и неопределенности «в условиях турбулентного мира».

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