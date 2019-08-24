США будут грозить войной с Россией на территории Европы, заявил эксперт

Так он прокомментировал недавний доклад Института исследований в сфере безопасности Евросоюза и Оборонного колледжа НАТО о перспективах сотрудничества альянса и ЕС.
В тексте документа, в частности, указывается, что сближению двух организаций может поспособствовать противодействие «вновь усиливающейся России».
«Европа становится театром военных действий между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. Очевидно, что американцы будут шантажировать Европу риском развязывания широкомасштабного конфликта на её территории», — сказал он.
Он добавил, что сам по себе это доклад отражает «различные риски, страхи и фобии» европейских стран по поводу их будущего и неопределенности «в условиях турбулентного мира».