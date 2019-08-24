10:16 (мск), источник: ТАСС
Захарова прокомментировала обещания украинского министра поднять флаг над Владивостоком
ТАСС, 24 августа — Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что «над Владивостоком снова будет украинский флаг».
Украинские политики своими заявлениями извращают концепцию мирного сотрудничества от Лиссабона до Владивостока. Об этом написала в субботу на своей странице в Facebook официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя высказывания министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.
Ранее Омелян выступил с утверждением о том, что «над Владивостоком снова будет украинский флаг», как это было «100 лет назад», сообщило украинское
Процитировав слова Омеляна, Захарова подчеркнула, что данная мысль — «не столько глупая, сколько чудовищная».
«И это “как 100 лет назад” относится не столько к украинскому, а в принципе к оккупационным флагам в этом регионе», — отметила Захарова. «То есть философия де Голля извращена до неузнаваемости, и вместо единого пространства мирного сотрудничества от Лиссабона до Владивостока Европе через Украину подкидывают совсем иные концепции», — отметила Захарова.
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