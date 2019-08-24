Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Продукты, которые нас разоряютКак авокадо и матча поработили наши кошельки
Фоторепортажи
13Копнуть в историю: археологи нашли в Кремле здание XVI века и следы пожаров
24Интересные и странные места, найденные на карте
10:16 (мск), источник: ТАСС

Захарова прокомментировала обещания украинского министра поднять флаг над Владивостоком

ТАСС, 24 августа — Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что «над Владивостоком снова будет украинский флаг».

Источник: Reuters

Украинские политики своими заявлениями извращают концепцию мирного сотрудничества от Лиссабона до Владивостока. Об этом написала в субботу на своей странице в Facebook официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя высказывания министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.

Ранее Омелян выступил с утверждением о том, что «над Владивостоком снова будет украинский флаг», как это было «100 лет назад», сообщило украинское интернет-издание «ПолитНавигатор». Схожее послание политик также разместил на своей странице в Facebook.

Процитировав слова Омеляна, Захарова подчеркнула, что данная мысль — «не столько глупая, сколько чудовищная».

Как напомнила представитель российского внешнеполитического ведомства, в 1918—1919 годах «Владивосток был оккупирован войсками Чехословакии, США, Японии, Канады и других стран».
Читайте также
Савченко заявила о начале украинизации России

«И это “как 100 лет назад” относится не столько к украинскому, а в принципе к оккупационным флагам в этом регионе», — отметила Захарова. «То есть философия де Голля извращена до неузнаваемости, и вместо единого пространства мирного сотрудничества от Лиссабона до Владивостока Европе через Украину подкидывают совсем иные концепции», — отметила Захарова.

Во вторник французский лидер Эмманюэль Макрон на своей странице в Facebook по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным написал на русском языке, что прогресс по многим политическим или экономическим вопросам во франко-российских отношениях очевиден в связи с тем, что стороны прилагают усилия для развития связей. По его мнению, Россия — это «очень глубоко европейская страна», и Франция верит «в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока».

 Реальные размеры России оказываются куда более скромными, чем мы привыкли думать
"Одна подлодка контролирует полмира". О сверхмощной "Акуле"
США нашли способ получить доступ к Гренландии
СМИ: Хирурги массово увольняются из больниц Нижнего Тагила
Савченко заявила о начале украинизации России
Восстановление Михалкова после операций займет время
Женщина подала на развод со слишком хорошим мужем
В Калмыкии сотрудники угрозыска подрались со спецназом
Названы «модные» продукты, разоряющие россиян
Здоровье
Мужчина 30 лет жил с огромным червем в мозге 59-летний пациент страдал от сильных головных болей.
WOWSale
За копейки: 34 очень крутых штук с AliExpress Ежедневно мы подбираем для вас лучшие товары от проверенных продавцов и делимся самыми крутыми находками с AliExpress. В этой статье – топ вещей, вызвавших наибольший интерес у наших пользователей.
Авто
Что качественнее: немцы, японцы или корейцы? Почти 20 тысяч читателей ответили на вопросы Авто Mail.ru
Кино
Двухлетняя дочь Банщиковой играет сына главной героини «Ищейки» Маша вместе с мамой снимается в продолжении популярного сериала
Недвижимость
Назад в 90-е. В Россию возвращаются киоски
Найден самый невыгодный город для российской молодежи
Названы любимые страны россиян для покупки зарубежного жилья
Крупные банки начали массово снижать ставки ипотеки
Дети
Британка показала фото дочери до и после первого дня в школе Первый день занятий никогда не бывает легким
Леди
В моду вошли «губы вишенкой» Это не поза для селфи и не умение сфотографироваться с ягодой, а тренд из косметологии.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь