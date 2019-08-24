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13:24 (мск), источник: Daily Storm

Путин поручил правительству решить вопрос с досрочными пенсиями шахтеров

Поручение главы государства должно быть выполнено к 31 декабря 2019 года.

Источник: Reuters

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос досрочного пенсионного обеспечения работников угольной промышленности. Соответствующий перечень поручений по итогам встречи с руководителями угледобывающих регионов опубликован на сайте Кремля. Документ также предписывает усовершенствовать организацию медицинских осмотров шахтеров и установить особенности проведения оценки условий труда на подземных работах.

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«Правительству РФ обеспечить внесение подготовленных при участии Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности изменений в законодательство РФ, предусматривающих <…> досрочное пенсионное обеспечение работников угольной промышленности, установление тождественности профессий этих работников с учетом положений профессиональных стандартов и квалификационных справочников, обратив особое внимание на профессии работников, занятых на подземных работах, в частности на профессии мастера буровой установки и бурового мастера, машиниста электровоза и машиниста, работающего на монорельсе», — говорится в тексте поручений.

Также правительству поручено усовершенствовать организацию медосмотров для работников угольной промышленности, в первую очередь для занятых на подземных работах, а также проработать вопрос о порядке реабилитации тех, кто занят на работах с вредными и опасными условиями труда, и о проведении ежегодной диспансеризации и лечения. Кроме того, кабинет министров должен установить особенности проведения специальной оценки условий труда на подземных работах, которые касаются показателей микроклимата, светового и ионизирующего излучений.

Ответственными за исполнение поручений назначены премьер-министр Дмитрий Медведев и председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук, а также главы профильных министерств и ведомств.

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Встреча Путина с руководителями угледобывающих регионов прошла в преддверии Дня шахтера, который отмечается в России в последнее воскресенье августа. Во время встречи глава государства отметил хорошие показатели добычи угля и большие перспективы новых месторождений, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке.

При этом президент подчеркнул, что рост угледобычи должен идти с активным внедрением современных технологий, увеличением инвестиций в создание надежных систем безопасности и реализацией программ в сфере социальной поддержки работников.

Ранее в Минэнерго и Минэкономразвития спрогнозировали рост угледобычи в России по итогам 2019 года свыше 450 миллионов тонн. При этом в Министерстве энергетики отметили, что в обозримом будущем ежегодная добыча угля в стране продолжит увеличиваться на 20 миллионов и может достигнуть к 2035 году 670 миллионов тонн.

Дмитрий Кузнецов

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