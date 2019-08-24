Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Продукты, которые нас разоряютКак авокадо и матча поработили наши кошельки
Фоторепортажи
14Тропы к ликам: как изучить Русский Север и сделать доброе дело
14Верный друг: как отмечали День фронтовой собаки
15:40 (мск), источник: Известия

Меркель раскрыла темы предстоящего саммита G7

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что на саммите G7 в Биаррице 24—26 августа обсудят отношения с Россией, конфликт на Украине, ситуацию в Сирии и Ливии, а также пожары в бразильской Амазонии. Об этом она в субботу, 24 августа, заявила в подкасте, размещенном на сайте правительства.

Источник: AP 2019
Такой саммит дает возможность обсудить, какие внешнеполитические проблемы нам нужно решить. Говорить друг с другом намного лучше, чем говорить друг о друге, и G7 для этого — прекрасная возможность.

20 августа президент США Дональд Трамп назвал возвращение России в G8 целесообразным, так как многие темы на повестке дня «восьмерки» касаются Москвы. За приглашение РФ на саммит G7 в 2020 году выступил и президент Франции Эммануэль Макрон. Однако позднее он отметил, что это будет возможно только после урегулирования ситуации на Украине.

Читайте также
Кремль подтвердил контакты с Украиной по обмену пленными

В США также озвучили условие для возвращения Москвы в G8.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ заметил, что Россия не ставит себе самоцелью возвращение в «восьмерку» и сотрудничает со странами на других площадках.

Многие эксперты отмечают, что в настоящее время формат G8 больше не является приоритетным для России. Если раньше он был способом интегрироваться в западное сообщество, то теперь трансформировался просто в еще одну площадку для взаимодействия с ведущими мировыми державами.

РФ была исключена из G8 (Канада, США, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Италия) в 2014 году после воссоединения с Крымом.

 Абхазиатские игры: в кавказской республике пройдут выборы президента
Маячат в огне: что ждет животных, пострадавших от пожаров в сибирских лесах
Робот Федор не смог попасть на МКС
Лебедев объяснил, почему снял ролик о бегстве из России
Петр Мамонов попал в больницу с инфарктом
Посол России в Великобритании ушел в отставку
Захарова ответила на слова об украинском флаге над Владивостоком
Туск предложил пригласить на саммит G7 Украину
Савченко заявила о начале украинизации России
Здоровье
Мужчина 30 лет жил с огромным червем в мозге 59-летний пациент страдал от сильных головных болей.
WOWSale
За копейки: 34 очень крутых штук с AliExpress Ежедневно мы подбираем для вас лучшие товары от проверенных продавцов и делимся самыми крутыми находками с AliExpress. В этой статье – топ вещей, вызвавших наибольший интерес у наших пользователей.
Авто
Что качественнее: немцы, японцы или корейцы? Почти 20 тысяч читателей ответили на вопросы Авто Mail.ru
Кино
Наталия Орейро сменила имидж ради новой роли Актриса примерила новый образ и стала неузнаваемой
Недвижимость
Назад в 90-е. В Россию возвращаются киоски
Найден самый невыгодный город для российской молодежи
Названы любимые страны россиян для покупки зарубежного жилья
Крупные банки начали массово снижать ставки ипотеки
Дети
Британка показала фото дочери до и после первого дня в школе Первый день занятий никогда не бывает легким
Леди
Снова 90-е: что такое скранч и почему он, скорее всего, у тебя есть Рассказываем про старый новый тренд.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь